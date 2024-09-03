Зеленский: Количество раненых в Полтаве возросло до 271
Вторник, 3 сентября 2024, 21:50
Количество раненых в результате российского удара по учебному заведению в Полтаве возросло до 271, погибших - 51.
Источник: обращение Зеленского
Прямая речь: "Спасательные работы сейчас еще продолжаются - разбирают завалы. Привлечены все службы. По состоянию на это время количество раненых - 271. Всем оказывается необходимая помощь. Я благодарен всем спасателям, врачам, медицинским сестрам, всем полтавчанам, кто присоединился к помощи, сдавал кровь, кто поддерживает.
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Известно, что под завалами разрушенного здания есть люди. Делается все, чтобы спасти как можно больше жизней. По имеющейся сейчас информации, этот российский удар убил 51 человека".
Что предшествовало:
- Российский агрессор 3 сентября нанес удар по одному из учебных заведений города Полтава.
- В Полтавской области с 4 сентября объявили трехдневный траур по погибшим в результате российского удара.
- Сухопутные войска проводят расследование относительно удара по одному из военных учебных заведений Полтавы, куда 3 сентября попали ракеты армии РФ.