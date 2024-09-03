"Большая перезагрузка" правительства: какие кадровые изменения Рада рассмотрит на этой неделе

Верховная Рада уволит ряд министров и главу Фонда государственного имущества в среду, а за назначения возьмется в четверг.

Источник: собеседники "Украинской правды" в Офисе президента, Кабинете министров и Верховной Раде

Детали: Так, парламент 4 сентября планирует отправить в отставку вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирину Верещук, вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, министра юстиции Дениса Малюську, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца и председателя Фонда государственного имущества Виталия Коваля.

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Эти заявления уже поступили в Верховную Раду. Утром их рассмотрят профильные комитеты, после чего состоится голосование в парламенте.

По данным источников УП, также планируется увольнение министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Однако пока президент Владимир Зеленский не внес в ВР соответствующее представление.

В то же время назначение министров на вакантные должности парламент планирует рассмотреть 5 сентября.

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Предварительно, по словам собеседников УП, заместитель руководителя Офиса президента Алексей Кулеба может возглавить Министерство инфраструктуры и региональной политики. По состоянию на вечер 3 августа не принято окончательное решение о разъединении этих министерств.

Ольга Стефанишина получит дополнительную должность министра юстиции и продолжит заниматься евроинтеграцией.

Главный кандидат на должность министра иностранных дел – действующий первый заместитель главы МИД Андрей Сибига.

Виталий Коваль, вероятно, возглавит Министерство аграрной политики.

Заместитель руководителя ОП Николай Точицкий может стать министром культуры и информационной политики.

Также народные депутаты планируют назначить на постоянные министерские должности часть из временно исполняющих обязанности.

Таким образом Александр Порхун скорее всего станет министром по делам ветеранов, а Матвей Бедный – министром молодежи и спорта.

В то же время Александр Камышин после увольнения должен занять должность советника президента.

Перечень окончательных кандидатов, которых будут назначать на вакантные должности министров, определят на заседании фракции "Слуга народа" 4 сентября.