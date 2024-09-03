Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Верещук подала в отставку
Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук вечером 3 сентября сообщила, что подала заявление об отставке.
Источник: Верещук в Facebook, председатель ВР Руслан Стефанчук
Прямая речь Верещук: "Перезагрузка. После почти трех лет в Правительстве, сегодня подала заявление об отставке. Спасибо Президенту за доверие! Спасибо Премьеру и членам Правительства за сотрудничество! Спасибо народным депутатам за поддержку! Спасибо команде Минреинтеграции за труд и преданность делу! Служу Украинскому народу!"
Детали: Стефанчук сообщил, что заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний.
Что предшествовало: Во вторник в Верховную Раду подали заявления на увольнение руководители трех министерств и вице-премьер Ольга Стефанишина.
Собеседники "Украинской правды" в команде президента сообщили, что в отставку собираются отправить министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.