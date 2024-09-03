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Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Верещук подала в отставку

Татьяна ОлейникВторник, 3 сентября 2024, 22:03
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Верещук подала в отставку
ИРИНА ВЕРЕЩУК, ФОТО МИНВОТ

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук вечером 3 сентября сообщила, что подала заявление об отставке.

Источник: Верещук в Facebook, председатель ВР Руслан Стефанчук

Прямая речь Верещук: "Перезагрузка. После почти трех лет в Правительстве, сегодня подала заявление об отставке. Спасибо Президенту за доверие! Спасибо Премьеру и членам Правительства за сотрудничество! Спасибо народным депутатам за поддержку! Спасибо команде Минреинтеграции за труд и преданность делу! Служу Украинскому народу!"

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Детали: Стефанчук сообщил, что заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний.

Что предшествовало: Во вторник в Верховную Раду подали заявления на увольнение руководители трех министерств и вице-премьер Ольга Стефанишина.

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Собеседники "Украинской правды" в команде президента сообщили, что в отставку собираются отправить министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.

ВерещукКабинет министров
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