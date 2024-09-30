"Мир через силу" - Ермак объяснил, чем План победы отличается от Формулы мира

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак объяснил, что План победы существует для того, чтобы создать условия для выполнения Формулы мира: "Для того, чтобы наш мир наступил именно через силу".

Источник: глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире "Единых новостей"

Детали: По словам Ермака, по итогам визита в США, стало понятно, что наши партнеры понимают наши действия, переломную важность Курской операции, нашей стратегии, наших потребностей, стратегии развития и того, в чем заключается План победы и чем он отличается от Формулы мира.

Реклама:

Глава Офиса президента отметил, что План победы создает условия для того, чтобы Формула мира начала выполняться, для того, "чтобы мы перестали думать о том, что там в голове у сумасшедших властителей Кремля, чтобы наш мир наступил именно через силу, чтобы Украина была сильной, Украина была такой, которая сможет получить справедливый мир".

Прямая речь: "Мы почувствовали полное понимание такой позиции. Есть безусловно вопросы непростые, над которыми нужно работать. Это не происходит за один день".

Что предшествовало:

РЕКЛАМА: