"Мир через силу" - Ермак объяснил, чем План победы отличается от Формулы мира
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак объяснил, что План победы существует для того, чтобы создать условия для выполнения Формулы мира: "Для того, чтобы наш мир наступил именно через силу".
Источник: глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире "Единых новостей"
Детали: По словам Ермака, по итогам визита в США, стало понятно, что наши партнеры понимают наши действия, переломную важность Курской операции, нашей стратегии, наших потребностей, стратегии развития и того, в чем заключается План победы и чем он отличается от Формулы мира.
Глава Офиса президента отметил, что План победы создает условия для того, чтобы Формула мира начала выполняться, для того, "чтобы мы перестали думать о том, что там в голове у сумасшедших властителей Кремля, чтобы наш мир наступил именно через силу, чтобы Украина была сильной, Украина была такой, которая сможет получить справедливый мир".
Прямая речь: "Мы почувствовали полное понимание такой позиции. Есть безусловно вопросы непростые, над которыми нужно работать. Это не происходит за один день".
Что предшествовало:
- Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что во время визита Владимира Зеленского в США американская сторона проявила "огромную заинтересованность" к Плану победы, несмотря на противоположные сообщения СМИ.
- На этой неделе Bloomberg писал, что некоторые западные чиновники пытались снизить ожидания от представления украинского Плана победы, говоря, что не видят в нем прорыва.
- А по данным The Wall Street Journal, администрация Байдена обеспокоена тем, что украинский План победы в войне против России не имеет всеобъемлющей стратегии.
- По информации СМИ, План победы – который публично не раскрывался – предусматривает приглашение к вступлению Украины в НАТО и обязательства США по постоянным поставкам современного вооружения.