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"Мир через силу" – Єрмак пояснив, чим План перемоги відрізняється від Формули миру

Олена ІвашківПонеділок, 30 вересня 2024, 03:03
Мир через силу – Єрмак пояснив, чим План перемоги відрізняється від Формули миру
Андрій Єрмак, фото: Getty Images

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак пояснив, що План перемоги існує для того, щоб створити умови для виконання Формули миру: "Для того, щоб наш мир наступив саме через силу". 

Джерело: глава Офісу президента України Андрій Єрмак в ефірі "Єдиних новин"

Деталі: За словами Єрмака, за підсумками візиту до США, стало зрозуміло, що наші партнери розуміють наші дії, переломну важливість Курської операції, нашої стратегії, наших потреб, стратегії розвитку та того, в чому полягає План перемоги і чим він відрізняється від Формули миру.

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Глава Офісу президента зазначив, що План перемоги створює умови для того, щоби Формула миру почала виконуватися, для того, "щоби ми перестали думати про те, шо там у голові в божевільних володарів Кремля, щоб наш мир наступив саме через силу, щоб Україна була сильною, Україна була такою, яка зможе отримати справедливий мир". 

Пряма мова: "Ми відчули повне розуміння такої позиції. Є безумовно питання непрості, над якими потрібно працювати. Це не відбувається за один день".

Що передувало

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  • Речник президента Сергій Никифоров заявив, що під час візиту Володимира Зеленського до США американська сторона виявила "величезну зацікавленість" до Плану перемоги, незважаючи на протилежні повідомлення ЗМІ.
  • Цього тижня Bloomberg писав, що деякі західні посадовці намагались знизити очікування від представлення українського Плану перемоги, кажучи, що не бачать у ньому прориву.
  • А за даними The Wall Street Journal, адміністрація Байдена занепокоєна тим, що український План перемоги у війні проти Росії не має всеосяжної стратегії.
  • За інформацією ЗМІ, План перемоги, який публічно не розкривався передбачає запрошення до вступу України в НАТО і зобов'язання США щодо постійних поставок сучасного озброєння.

Андрій Єрмак
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