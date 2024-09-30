"Мир через силу" – Єрмак пояснив, чим План перемоги відрізняється від Формули миру

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак пояснив, що План перемоги існує для того, щоб створити умови для виконання Формули миру: "Для того, щоб наш мир наступив саме через силу".

Джерело: глава Офісу президента України Андрій Єрмак в ефірі "Єдиних новин"

Деталі: За словами Єрмака, за підсумками візиту до США, стало зрозуміло, що наші партнери розуміють наші дії, переломну важливість Курської операції, нашої стратегії, наших потреб, стратегії розвитку та того, в чому полягає План перемоги і чим він відрізняється від Формули миру.

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Глава Офісу президента зазначив, що План перемоги створює умови для того, щоби Формула миру почала виконуватися, для того, "щоби ми перестали думати про те, шо там у голові в божевільних володарів Кремля, щоб наш мир наступив саме через силу, щоб Україна була сильною, Україна була такою, яка зможе отримати справедливий мир".

Пряма мова: "Ми відчули повне розуміння такої позиції. Є безумовно питання непрості, над якими потрібно працювати. Це не відбувається за один день".

Що передувало:

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Речник президента Сергій Никифоров заявив, що під час візиту Володимира Зеленського до США американська сторона виявила "величезну зацікавленість" до Плану перемоги, незважаючи на протилежні повідомлення ЗМІ.

Цього тижня Bloomberg писав, що деякі західні посадовці намагались знизити очікування від представлення українського Плану перемоги, кажучи, що не бачать у ньому прориву.