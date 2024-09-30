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Последствия ночной атаки на Киевщену: обломки зафиксированы в 6 районах, без пострадавших – ОВА

"Украинская правда"Понедельник, 30 сентября 2024, 10:23
Последствия ночной атаки на Киевщену: обломки зафиксированы в 6 районах, без пострадавших – ОВА
Фото Полиция Киевской области

В ночь на 30 сентября враг совершил очередную массированную ночную атаку ударными дронами на Киевщину, вызвав пожары и повреждения жилого дома, однако пострадавших нет.

Источник: председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко, полиция Киевщины 

Прямая речь Кравченко: "Вражеские цели уничтожены. Пострадавшие отсутствуют. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано. 

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Обломки сбитых целей зафиксированы в 6 районах области. В пяти районах области в результате падения обломков сбитых целей возникли возгорания травяного настила и стерни".

Детали: По сообщению полиции в одном из районов области произошло возгорание жилого дома. Пожар локализован спасателями. В другом – обломки повредили кладбище.

Предыстория: 

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  • Ранее начальник Киевского МВА Сергей Попко сообщал, что в ночь на 30 сентября враг снова применил ударные БпЛА типа "Шахед": на Киев барражирующие боеприпасы заходили ночью, волнами и с разных направлений. Все беспилотники удалось сбить.
  • Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что после ночной атаки на Киев в Оболонском районе, возле одного из жилых домов, обнаружили обломки вражеского БпЛА.

КиевПВОШахедвойна
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