Последствия ночной атаки на Киевщену: обломки зафиксированы в 6 районах, без пострадавших – ОВА

В ночь на 30 сентября враг совершил очередную массированную ночную атаку ударными дронами на Киевщину, вызвав пожары и повреждения жилого дома, однако пострадавших нет.

Источник: председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко, полиция Киевщины

Прямая речь Кравченко: "Вражеские цели уничтожены. Пострадавшие отсутствуют. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано.

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Обломки сбитых целей зафиксированы в 6 районах области. В пяти районах области в результате падения обломков сбитых целей возникли возгорания травяного настила и стерни".

Детали: По сообщению полиции в одном из районов области произошло возгорание жилого дома. Пожар локализован спасателями. В другом – обломки повредили кладбище.

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