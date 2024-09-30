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Армия Беларуси начала проверку боеспособности ВВС и ПВО

"Украинская правда"Понедельник, 30 сентября 2024, 14:57
Армия Беларуси начала проверку боеспособности ВВС и ПВО
Иллюстративное фото: Getty Images

С 30 сентября Министерство обороны Беларуси начало очередной этап проверки соединений и воинских частей Вооруженных сил, сосредоточив внимание на готовности военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны.

Источник: Минобороны Беларуси и мониторинговый проект "Беларускі Гаюн"

Дословно Минобороны: "Мероприятия проверки будут планово наращиваться с задействованием для выполнения учебно-боевых задач всех полигонов Вооруженных Сил".

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Детали: По информации проекта, в проверке могут принять участие 2 зенитные ракетные и 2 радиотехнические бригады, 5 зенитных ракетных полков и 3 авиационные базы. 

Также запланирован призыв военнообязанных из запаса для участия в проверке.

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