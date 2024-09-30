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Российские войска атаковали дронами пригород Херсона: пятеро гражданских ранены

"Украинская правда"Понедельник, 30 сентября 2024, 16:39
Российские войска атаковали дронами пригород Херсона: пятеро гражданских ранены
Иллюстративное фото Херсонская ГВА

Пятеро гражданских получили ранения в результате сброса взрывчатки с дронов российскими оккупантами по пригороду Херсона.

Источник: Херсонская ОВА, глава Херсонской ГВА Роман Мрочко в Telegram

Детали: Утром 30 сентября российские войска атаковали дронами Антоновку, что в пригороде Херсона.

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В ОВА сообщили, что в результате сброса оккупантами взрывчатки с дрона на гражданских в общественном транспорте травмированы три человека: две женщины – 1991 и 1966 годов рождения, и мужчина 2001 года рождения. У всех троих – минно-взрывная травма и осколочные ранения, у старшей женщины перелом ребра.

Ранее руководитель МВА Мрочко сообщил, что травмированы две женщины 1952 и 1971 годов рождения. У них диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

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Прямая речь Мрочко: "Ежедневно есть раненые, повреждены и разрушены дома, частные автомобили и общественный транспорт. На этот час известно уже о 5 пострадавших там".

Предыстория:

  • 30 сентября в результате обстрелов российских войск по Большой Александровке и Херсону пострадали пять человек.
  • Российские войска утром, 27 сентября ударили по Херсону и областному населенному пункту Ингулец, в результате чего пострадали пятеро жителей, среди которых двое детей 4 и 15 лет.
  • 26 сентября оккупанты ударили дронами по Бериславу – пострадали два человека. Две женщины, 58 и 53 лет, получили контузии и взрывные травмы.

ХерсонвойнажертвыУкраина
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