Российские войска атаковали дронами пригород Херсона: пятеро гражданских ранены
Пятеро гражданских получили ранения в результате сброса взрывчатки с дронов российскими оккупантами по пригороду Херсона.
Источник: Херсонская ОВА, глава Херсонской ГВА Роман Мрочко в Telegram
Детали: Утром 30 сентября российские войска атаковали дронами Антоновку, что в пригороде Херсона.
В ОВА сообщили, что в результате сброса оккупантами взрывчатки с дрона на гражданских в общественном транспорте травмированы три человека: две женщины – 1991 и 1966 годов рождения, и мужчина 2001 года рождения. У всех троих – минно-взрывная травма и осколочные ранения, у старшей женщины перелом ребра.
Ранее руководитель МВА Мрочко сообщил, что травмированы две женщины 1952 и 1971 годов рождения. У них диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения.
Прямая речь Мрочко: "Ежедневно есть раненые, повреждены и разрушены дома, частные автомобили и общественный транспорт. На этот час известно уже о 5 пострадавших там".
Предыстория:
- 30 сентября в результате обстрелов российских войск по Большой Александровке и Херсону пострадали пять человек.
- Российские войска утром, 27 сентября ударили по Херсону и областному населенному пункту Ингулец, в результате чего пострадали пятеро жителей, среди которых двое детей 4 и 15 лет.
- 26 сентября оккупанты ударили дронами по Бериславу – пострадали два человека. Две женщины, 58 и 53 лет, получили контузии и взрывные травмы.