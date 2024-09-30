Российские войска атаковали дронами пригород Херсона: пятеро гражданских ранены

Пятеро гражданских получили ранения в результате сброса взрывчатки с дронов российскими оккупантами по пригороду Херсона.

Источник: Херсонская ОВА, глава Херсонской ГВА Роман Мрочко в Telegram

Детали: Утром 30 сентября российские войска атаковали дронами Антоновку, что в пригороде Херсона.

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В ОВА сообщили, что в результате сброса оккупантами взрывчатки с дрона на гражданских в общественном транспорте травмированы три человека: две женщины – 1991 и 1966 годов рождения, и мужчина 2001 года рождения. У всех троих – минно-взрывная травма и осколочные ранения, у старшей женщины перелом ребра.

Ранее руководитель МВА Мрочко сообщил, что травмированы две женщины 1952 и 1971 годов рождения. У них диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

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Прямая речь Мрочко: "Ежедневно есть раненые, повреждены и разрушены дома, частные автомобили и общественный транспорт. На этот час известно уже о 5 пострадавших там".

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