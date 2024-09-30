Кротевич: Суд обязал ГБР возбудить дело против Содоля
Киевский апелляционный суд обязал Государственное бюро расследований возбудить дело против бывшего командующего Объединенных сил ВСУ Юрия Содоля, на которого жаловался начальник штаба бригады "Азов" Национальной гвардии Украины Богдан Кротевич.
Источник: Кротевич в Telegram-канале
Детали: Кротевич сообщил, что суд отменил предыдущее решение Шевченковского райсуда Киева, который отклонил его жалобу на ГБР из-за того, что оно не возбудило дело против Содоля.
Новое постановление обязывает ГБР начать расследование халатного отношения к военной службе (ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса Украины) не позднее чем через сутки после получения решения суда, поскольку это привело к тяжелым последствиям.
Прямая речь Кротевича: "Я был готов к отказу, но хотел услышать его лично. Способны ли судьи сказать мне, что в моих показаниях в отношении генерала Содоля нет состава преступления. Когда мне предоставили слово, я отметил, что хочу увидеть справедливость. По состоянию на сейчас расследования проводятся почти по всем командирам бригад, однако некоторое военное руководство чувствует безнаказанность за свои действия".
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Предыстория:
- Начальник штаба бригады "Азов" Национальной гвардии Богдан Кротевич подал заявление в Государственное бюро расследований с призывом провести расследование в отношении командующего Объединенных сил ВСУ, руководителя ОСГВ "Хортица" генерал-лейтенанта Юрия Содоля.
- По данным УП, Кротевич обвиняет генерала в превышении служебных полномочий и некомпетентном командовании войсками, что привело к потерям большой части территории Украины и просит проверить командующего на факт сотрудничества с врагом. Начштаба "Азова" также выразил готовность давать показания по делу.
- После обнародования заявления президент Владимир Зеленский заменил Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова.
- В ГБР "Украинской правде" подтвердили, что такое заявление поступило, и добавили, что проверят действия Содоля.