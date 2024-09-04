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Глава МИД Кулеба подал в отставку

Ирина БалачукСреда, 4 сентября 2024, 08:39
Глава МИД Кулеба подал в отставку
Дмитрий Кулеба. Фото из Facebook

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке.

Источник: спикер парламента Руслан Стефанчук в Facebook

Прямая речь Стефанчука: "В Верховную Раду поступило заявление от министра иностранных дел Украины Кулебы Д.И. об отставке".

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Детали: Он опубликовал фото документа и добавил, что заявление рассмотрят на одном из ближайших пленарных заседаний. 

 
Фото с Facebook Стефанчука

Предыстория:

Кулеба Дмитрийотставка
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