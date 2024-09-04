Глава МИД Кулеба подал в отставку

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке.

Источник: спикер парламента Руслан Стефанчук в Facebook

Прямая речь Стефанчука: "В Верховную Раду поступило заявление от министра иностранных дел Украины Кулебы Д.И. об отставке".

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Детали: Он опубликовал фото документа и добавил, что заявление рассмотрят на одном из ближайших пленарных заседаний.

Фото с Facebook Стефанчука

Предыстория: