Глава МИД Кулеба подал в отставку
Среда, 4 сентября 2024, 08:39
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке.
Источник: спикер парламента Руслан Стефанчук в Facebook
Прямая речь Стефанчука: "В Верховную Раду поступило заявление от министра иностранных дел Украины Кулебы Д.И. об отставке".
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Детали: Он опубликовал фото документа и добавил, что заявление рассмотрят на одном из ближайших пленарных заседаний.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что Верховная Рада уволит ряд министров и главу Фонда государственного имущества 4 сентября, а за назначение возьмется 5 сентября.
- 3 сентября в Верховную Раду подали заявления на увольнение руководители трех министерств и вице-премьер Ольга Стефанишина. Также источники УП сообщали, что в отставку собираются отправить министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.