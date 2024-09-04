Зеленский показал последствия российских ударов и напомнил важности дальнобойного оружия  

Президент Владимир Зеленский показал фото последствий российских ударов по Львову, где погибли 4 взрослых и 3 ребенка, и напомнил партнерам о важности передачи Украине ПВО и о необходимости передачи дальнобойного оружия и разрешений бить им вглубь России.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь президента: "Российские ракеты против наших городов и людей. По состоянию на сейчас из-за удара по Львову погибли 5 человек, среди них ребенок – девочка 14 лет (через несколько минут стало известно о 7 погибших среди которых 3 ребенка – ред.). Мои соболезнования родным и близким погибших. Более 30 человек пострадали. Повреждены обычные жилые дома в городе, школы, медицинские учреждения".

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фото ГСЧС

Детали: Также он вспомнил Кривой Рог, где из-за российской атаки пострадали 5 человек, есть разрушения домов и гражданской инфраструктуры.

фото ГСЧС

Фото Из telegram Зеленского

"Каждый наш партнер в мире, который помогает Украине с ПВО, является настоящим защитником жизни. И каждый, кто убеждает партнеров дать Украине больше дальнобойности, чтобы отвечать на террор справедливо, работает для недопущения именно таких российских террористических ударов по украинским городам. Террор нужно остановить", – подытожил Зеленский.

Фото Из telegram Зеленского

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