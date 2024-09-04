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Помощник нардепа Мамояна вывез из Киева Дмитрука, который сбежал за границу – УП

Михаил Ткач, Анастасия ПроцСреда, 4 сентября 2024, 10:55
Помощник нардепа Мамояна вывез из Киева Дмитрука, который сбежал за границу – УП
коллаж УП

По данным расследования "Украинской правды", помощник народного депутата от ОПЗЖ Суто Мамояна – Владимир Николаевич Крохмаль – был за рулем автомобиля, который вывозил беглого нардепа Артема Дмитрука из Киева в Одесскую область.

Источник: расследование Михаила Ткача "В поисках потерянного Дмитрука. Кто и как помог нардепу сбежать из страны?"

Дословно: "За рулем Camry, которая вывозила Дмитрука из Киева, находился гражданин Владимир Николаевич Крохмаль - помощник на общественных началах народного депутата от ОПЗЖ Суто Мамояна.

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Впоследствии во время допроса в качестве свидетеля Крохмаль сообщил, что его попросили (кто именно - он не сказал) подвезти человека на точку, которую ему прислали".

Детали: "Украинская правда" обратилась к народному депутату Суто Мамояну за комментарием. Депутат сообщил:

"Он у меня просто как коллега попросил машину, чтобы отвезти его в Одессу, потому что беспокоился за свою жизнь и не хотел ехать на своей".

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Мамоян также подтвердил, что правоохранители до сих пор не обращались к нему по поводу помощи Дмитруку с побегом. В Одесской области Дмитрук попросил его высадить и пересел в Mitsubishi Pajero Sport. Далее, по данным следствия, сбежать из страны ему помогали люди, которые могут быть связаны с незаконной переправкой мужчин за границу.

"В результате проведенных мероприятий установлено лицо, причастное к незаконной переправке Дмитрука через государственную границу Украины - это гражданин Украины Улуханов Айдин Гашимович, 14.12.1968 года рождения", - говорится в материалах следствия.

Отмечается, что Улуханов также сбежал из Украины. По материалам уголовного дела, он незаконно пересек государственную границу 25 августа и находится на территории Приднестровья.

После анализа телефонных соединений Улуханова, правоохранители установили детализированный маршрут, по которому он двигался 23 августа. Маршрут совпадает с датой и временем пересадки Дмитрука с Toyota Camry в Mitsubishi Pajero Sport, на котором народный депутат и сбежал из Украины.

Водителю Mitsubishi и Улуханову уже заочно сообщили о подозрении в незаконном пересечении границы.

Напомним:

  • Как сообщили УП источники в правоохранительных органах, внефракционный народный депутат Артем Дмитрук, который в Украине защищал церковь Московского патриархата, 24 августа незаконно выехал за границу в Молдову, откуда отправился дальше - в Италию.
  • Генеральный прокурор Андрей Костин 25 августа сообщил о подозрении этому действующему народному депутату Украины в участии в нападениях на граждан, в том числе правоохранителя, покушении на похищение огнестрельного оружия и тому подобное.
  • 2 сентября правоохранители сообщили о подозрении трем лицам, которые незаконно переправили подозреваемого в нападениях на граждан народного депутата Артема Дмитрука через государственную границу в Приднестровье.
  • Было установлено, что 23 августа 2024 года депутат незаконно пересек государственную границу Украины в направлении Республики Молдова в районе пунктов пропуска "Павловка" в зоне ответственности отдела пограничной службы "Большая Комаровка" пограничного отряда ГПС Украины.
  • По данным правоохранителей, "операция" по переправке была тщательно спланирована и заблаговременно организована.

Молдоваграница
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