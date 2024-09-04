Малюську в Раде встретили аплодисментами и... уволили

Верховная Рада уволила Дениса Малюську с должности министра юстиции.

Источник: нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк

Прямая речь: "Увольнение Малюськи Д.Л. с должности министра юстиции Украины

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"За" - 249".

Детали: При этом Железняк отметил, что Малюську за трибуной приветствовали стоя. "Вся коалиция аплодирует .... Но тогда вопрос почему же увольняете?", - добавил нардеп.

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