Малюську в Раде встретили аплодисментами и... уволили
Среда, 4 сентября 2024, 14:02
Верховная Рада уволила Дениса Малюську с должности министра юстиции.
Источник: нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк
Прямая речь: "Увольнение Малюськи Д.Л. с должности министра юстиции Украины
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"За" - 249".
Детали: При этом Железняк отметил, что Малюську за трибуной приветствовали стоя. "Вся коалиция аплодирует .... Но тогда вопрос почему же увольняете?", - добавил нардеп.
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