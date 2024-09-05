Силы ПВО сбили 60 из 78 "Шахедов", еще 15 потеряно, 3 вернулись в РФ и Беларусь
В ночь на 5 сентября оккупанты атаковали Украину одной баллистической ракетой "Искандер-М" и 78-ю ударными БпЛА типа "Shahed", в результате противовоздушного боя сбито 60 ударных дронов, еще 15 потеряно, 2 улетели на территорию РФ, один - в Беларуси.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно: "В результате противовоздушного боя сбито 60 ударных БпЛА. Два беспилотника вернулись в Россию, один - в Беларусь. 15 - локально потеряны на территории Украины (вероятно под влиянием средств РЭБ). Информация о разрушениях или пострадавших не поступала".
Детали: Сообщается, что к отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Полтавской, Черниговской, Житомирской, Запорожской и Херсонской областях.
Напомним:
- Утром 5 сентября в Киеве были слышны взрывы. Городские власти сообщили о работе ПВО.
- В КГВА сообщили, что "Шахеды" заходили в одиночку, ни один вражеский дрон не достиг своей цели.
- В белорусском Генштабе заявили, что ночью 5 сентября на территорию страны залетели российские беспилотники и их пришлось сбивать, однако сделали вид, что не знают, откуда БПЛА были запущены.