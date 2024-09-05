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Силы ПВО сбили 60 из 78 "Шахедов", еще 15 потеряно, 3 вернулись в РФ и Беларусь

Анастасия ПроцЧетверг, 5 сентября 2024, 10:54
Силы ПВО сбили 60 из 78 Шахедов, еще 15 потеряно, 3 вернулись в РФ и Беларусь
Воздушные силы

В ночь на 5 сентября оккупанты атаковали Украину одной баллистической ракетой "Искандер-М" и 78-ю ударными БпЛА типа "Shahed", в результате противовоздушного боя сбито 60 ударных дронов, еще 15 потеряно, 2 улетели на территорию РФ, один - в Беларуси.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно: "В результате противовоздушного боя сбито 60 ударных БпЛА. Два беспилотника вернулись в Россию, один - в Беларусь. 15 - локально потеряны на территории Украины (вероятно под влиянием средств РЭБ). Информация о разрушениях или пострадавших не поступала".

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Детали: Сообщается, что к отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Полтавской, Черниговской, Житомирской, Запорожской и Херсонской областях.

Напомним:

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