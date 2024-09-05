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Путин заговорил о переговорах с Украиной, но на основе Стамбульских соглашений

Алена МазуренкоЧетверг, 5 сентября 2024, 11:27
Путин заговорил о переговорах с Украиной, но на основе Стамбульских соглашений
Путин, фото: Getty Images

Правитель России Владимир Путин заявил, что Россия не отказывалась от переговоров с Украиной, но на основе "документов" согласованных в Стамбуле в 2022 году.

Источник: Путин во время выступления 5 сентября на Восточном экономическом форуме

Прямая речь: "Готовы ли мы с ними вести переговоры? Мы никогда не отказывались от этого, но не на основе каких-то эфемерных требований, а на основе тех документов, которые были согласованы и фактически парафированы в Стамбуле".

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Детали: Правитель оккупантов заявил, что посредником в потенциальных переговорах могли бы быть Китай, Бразилия, Индия. Он заявил, что у него с представителями этих стран "доверительные" отношения.

Что было раньше: Представители Украины на переговорах с РФ в 2022 году вспоминали, что россияне требовали фактической капитуляции Украины с "демилитаризацией" и "денацификацией". Оккупанты не учли сопротивление украинцев и то, что Украина может не согласиться на требования захватчиков. После контакта представителей РФ с Кремлем стало очевидным, что так называемый договор заключить не удастся.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • После полномасштабного вторжения России Украина пыталась вести переговоры о мире. Президент Владимир Зеленский не раз призывал российского диктатора Владимира Путина обсудить все острые вопросы при личной встрече. Тот проигнорировал. В итоге Зеленский констатировал, что заявления Путина о стремлении к миру не искренние, и утвердил решение СНБО о невозможности вести с ним переговоры.
  • Через несколько недель после российского вторжения в Украину могло быть заключено мирное соглашение. Условия прекращения войны были прописаны в проекте договора на 17 страницах, который стороны согласовали 15 апреля 2022 года. Россия требовала от Украины нейтралитета, ограничения количества военных, оружия, техники и авиации. Оккупированные территории должны были остаться за Россией.
  • В апреле 2022 года Россия фактически сорвала мирные переговоры с Украиной, внеся в проект договора пункт о том, что она будет иметь право вето при принятии ответа международного сообщества в случае повторного нападения на Украину.

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