Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский о переговорах с РФ: Слов мало, Путин не хочет завершения войны

Елена РощинаЧетверг, 10 ноября 2022, 23:55
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что Украина не соглашается на переговоры с лидером России, потому что заявления Владимира Путина о стремлении к миру не искренни.

Источник: Владимир Зеленский в интервью CNN

Прямая речь: "Они (россияне – ред.) не хотят завершения этой войны. Прежде чем почувствовать какую-то усталость, каждый должен понять, что только Кремль и только один человек – глава Российской Федерации – не устали от войны. Он (Путин – ред.) может быть устал от жизни в целом из-за своего возраста, но он точно не устал от войны.

Сейчас этот человек и российское военно-политическое руководство нуждаются в паузе…".

Детали: По словам Зеленского, Россия может ощущать влияние санкций и бояться недовольства своего народа, но она продолжает пренебрегать общепринятыми принципами, территориальной целостностью, правами и свободами человека.

Президент отметил, что предложение Путина не предполагает завершения войны, а миру слишком рано ощущать усталость от нее.

Прямая речь: "Если Россия действительно захочет мира, мы действительно увидим это. Нельзя желать мира только на словах – слов мало. Чтобы остановить войну, выведите войска, перестаньте убивать людей… Они должны возместить нанесенный вред и преступники должны сесть. Слов слишком мало".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Зеленский дал понять, что не изменил своего намерения не вести переговоры с Путиным, и подчеркнул, что начиная с 24 февраля тот говорит только ультиматумами.

Россия проигнорировала предупреждения, что после проведения псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины переговоры станут невозможными, напомнил президент.

Этому предшествовало: СМИ сообщали, что подталкивание администрации президента США Джо Байдена привело к смягчению позиции президента Украины Владимира Зеленского о том, что мирные переговоры с Россией не могут начаться при президентстве Владимира Путина.

Также сообщалось, что некоторые американские и западные чиновники все чаще считают, что ни Украина, ни Россия не смогут достичь заявленных целей в войне, поэтому нужны переговоры.

Зеленский не раз называл условия для начала переговоров с Россией, среди них – возвращение Украине всех ее территорий в границах 1991 года

Темы: ЗеленскийПутинпереговорывойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видео УКРАИНСКИЕ ВОЕННЫЕ УЖЕ В ХЕРСОНЕ

фотоУдалось освободить из российского плена еще 45 воинов ВСУ

Фото, видеоХерсонцы выходят с украинскими флагами встречать ВСУ

Минобороны РФ заявило, что российские войска полностью вышли из Херсона

У главы бюджетного комитета Аристова идут обыски

фото, видеоСтремоусова отпели в Симферополе, гроб был открыт

Все новости...
Зеленский
Зеленский на польском поздравил Польшу с днем независимости: Дружба и любовь - навеки
Зеленский показал видео из Николаева, где россияне попали в пятиэтажку
Зеленский обеспокоен заявлениями некоторых конгрессменов США о поддержке Украины
Последние новости
17:05
ГУР – российским военным в Херсоне: Единственный шанс выжить – сдаться в плен
17:04
Украинцам пока не советуют возвращаться на деоккупированную Херсонщину – ОК "Юг"
16:48
видеоПосольство Украины поздравило Польшу с днем независимости трогательным роликом
16:19
У 3 кварталі транспортне страхове бюро сплатило потерпілим в ДТП майже 70 мільйонів
16:12
Правоохранители вместе с новоназначенным директором снова посетили Довженко-Центр
16:00
США будут консультировать украинское правительство по вопросу реализации трудовой реформы
15:54
видеоПервый закупленный украинский морской дрон будет называться "Херсон"
15:50
Государство получило 1,5 миллиарда из "налога на Google" в третьем квартале
15:48
Глава бюджетного комитета Аристов прокомментировал обыски, юристы говорят о нарушении
15:45
ФотоУкрпочта запустила предпродажу марки с городом-героем Херсоном
Все новости...