Зеленский о переговорах с РФ: Слов мало, Путин не хочет завершения войны

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что Украина не соглашается на переговоры с лидером России, потому что заявления Владимира Путина о стремлении к миру не искренни.

Источник: Владимир Зеленский в интервью CNN

Прямая речь: "Они (россияне – ред.) не хотят завершения этой войны. Прежде чем почувствовать какую-то усталость, каждый должен понять, что только Кремль и только один человек – глава Российской Федерации – не устали от войны. Он (Путин – ред.) может быть устал от жизни в целом из-за своего возраста, но он точно не устал от войны.

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Сейчас этот человек и российское военно-политическое руководство нуждаются в паузе…".

Детали: По словам Зеленского, Россия может ощущать влияние санкций и бояться недовольства своего народа, но она продолжает пренебрегать общепринятыми принципами, территориальной целостностью, правами и свободами человека.

Президент отметил, что предложение Путина не предполагает завершения войны, а миру слишком рано ощущать усталость от нее.

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Прямая речь: "Если Россия действительно захочет мира, мы действительно увидим это. Нельзя желать мира только на словах – слов мало. Чтобы остановить войну, выведите войска, перестаньте убивать людей… Они должны возместить нанесенный вред и преступники должны сесть. Слов слишком мало".

Детали: Зеленский дал понять, что не изменил своего намерения не вести переговоры с Путиным, и подчеркнул, что начиная с 24 февраля тот говорит только ультиматумами.

Россия проигнорировала предупреждения, что после проведения псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины переговоры станут невозможными, напомнил президент.

Этому предшествовало: СМИ сообщали, что подталкивание администрации президента США Джо Байдена привело к смягчению позиции президента Украины Владимира Зеленского о том, что мирные переговоры с Россией не могут начаться при президентстве Владимира Путина.

Также сообщалось, что некоторые американские и западные чиновники все чаще считают, что ни Украина, ни Россия не смогут достичь заявленных целей в войне, поэтому нужны переговоры.

Зеленский не раз называл условия для начала переговоров с Россией, среди них – возвращение Украине всех ее территорий в границах 1991 года