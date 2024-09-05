Алексея Кулебу назначили министром по восстановлению Украины

Верховная Рада назначила экс-главу Киевской ОГА и заместителя главы Офиса президента Алексея Кулебу вице-премьер-министром по восстановлению - министром развития общин и территорий Украины.

Источник: нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram

Прямая речь: "Назначение Кулебы А.В. на должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Украины прошло. За -240".

Реклама:

Детали: По словам нардепа, Кулеба фактически будет работать сразу в трех министерствах.

В частности, Кулеба возглавит Минразвития общин, территорий и инфраструктуры, к которому также планируют присоединить Минреинтеграции.

Но со временем ведомство планируют разделить на две отдельные структуры - Минрегион и Мининфраструктуры. Так, на заседании фракции в среду президент и правительство обещали депутатам на фракции, что в течение следующих трех месяцев Министерство инфраструктуры выведут в отдельный орган. Кто его возглавит - пока неизвестно.

ВИДЕО ДНЯ

По данным УП, Алексей Кулеба стал первым, на кого глава ОП Андрей Ермак решился возлагать выполнение своих обязанностей, когда ехал в дальние командировки.

Кроме того, 5 сентября Рада уволила главу МИД Дмитрия Кулебу.

Знать больше: Правительственный "Квартал". Почему Зеленский выгнал половину Кабмина

"Большая перезагрузка" правительства: какие кадровые изменения Рада рассмотрит на этой неделе