Алексея Кулебу назначили министром по восстановлению Украины
Верховная Рада назначила экс-главу Киевской ОГА и заместителя главы Офиса президента Алексея Кулебу вице-премьер-министром по восстановлению - министром развития общин и территорий Украины.
Источник: нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram
Прямая речь: "Назначение Кулебы А.В. на должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Украины прошло. За -240".
Детали: По словам нардепа, Кулеба фактически будет работать сразу в трех министерствах.
В частности, Кулеба возглавит Минразвития общин, территорий и инфраструктуры, к которому также планируют присоединить Минреинтеграции.
Но со временем ведомство планируют разделить на две отдельные структуры - Минрегион и Мининфраструктуры. Так, на заседании фракции в среду президент и правительство обещали депутатам на фракции, что в течение следующих трех месяцев Министерство инфраструктуры выведут в отдельный орган. Кто его возглавит - пока неизвестно.
По данным УП, Алексей Кулеба стал первым, на кого глава ОП Андрей Ермак решился возлагать выполнение своих обязанностей, когда ехал в дальние командировки.
Кроме того, 5 сентября Рада уволила главу МИД Дмитрия Кулебу.
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