В Полтаве завершили разбор завалов Института связи
Четверг, 5 сентября 2024, 18:25
Спасатели завершили разбор завалов на месте ракетного удара по территории Полтавского военного института связи.
Источник: ГСЧС
Детали: По данным ГСЧС, погибли 55 человек, пострадали - 328. Сейчас специалисты проводят идентификацию изъятых останков тел.
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К ликвидации последствий удара от ГСЧС привлекалось 36 единиц техники и 215 спасателей.
Что предшествовало:
- Российский агрессор 3 сентября нанес двумя баллистическими ракетами варварский удар по одному из учебных заведений города Полтава. Попадание было по территории Института связи и соседней больницы.
- Сухопутные войска проводят расследование относительно удара по одному из военных учебных заведений Полтавы, куда 3 сентября попали ракеты армии РФ.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что российские ракеты, которые попали в военное учебное заведение Полтавы, летели 3 минуты и многие люди были убиты или ранены, когда спускались в укрытие.