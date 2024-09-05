В Полтаве завершили разбор завалов Института связи

Спасатели завершили разбор завалов на месте ракетного удара по территории Полтавского военного института связи.

Источник: ГСЧС

Детали: По данным ГСЧС, погибли 55 человек, пострадали - 328. Сейчас специалисты проводят идентификацию изъятых останков тел.

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К ликвидации последствий удара от ГСЧС привлекалось 36 единиц техники и 215 спасателей.

фото - гсчс

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