Удар по Полтаве: Зеленский рассказал, что ракеты летели 3 минуты, люди погибли по пути в укрытие

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские ракеты, которые попали в военное учебное заведение Полтавы, летели 3 минуты и многие люди были убиты или ранены, когда спускались в укрытие.

Источник: Зеленский в интервью для NBC News

Прямая речь: "Это был ракетный удар. Просчитанный удар. Сейчас есть информация, что ракета летела около 3 минут. Люди не успели спуститься в бомбоубежище.

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Сейчас считается, что многие из них были ранены или убиты, когда спускались в бомбоубежище, то есть люди среагировали достаточно быстро, но им не удалось сохранить себя".

Детали: Интервью Зеленский записывал 3 сентября в день обстрела Полтавы.

Напомним: