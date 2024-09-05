Удар по Полтаве: Зеленский рассказал, что ракеты летели 3 минуты, люди погибли по пути в укрытие
Четверг, 5 сентября 2024, 13:01
Президент Владимир Зеленский заявил, что российские ракеты, которые попали в военное учебное заведение Полтавы, летели 3 минуты и многие люди были убиты или ранены, когда спускались в укрытие.
Источник: Зеленский в интервью для NBC News
Прямая речь: "Это был ракетный удар. Просчитанный удар. Сейчас есть информация, что ракета летела около 3 минут. Люди не успели спуститься в бомбоубежище.
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Сейчас считается, что многие из них были ранены или убиты, когда спускались в бомбоубежище, то есть люди среагировали достаточно быстро, но им не удалось сохранить себя".
Детали: Интервью Зеленский записывал 3 сентября в день обстрела Полтавы.
Напомним:
ВИДЕО ДНЯ
- Россияне 3 сентября нанесли удар по одному из учебных заведений города Полтава.
- 5 сентября, по данным ГСЧС, было известно о 54 погибших и 297 пострадавших. Спасатели продолжают работы, под завалами может находиться еще 5 человек.
- В Полтавской области с 4 сентября объявили трехдневный траур по погибшим в результате российского удара.
- Сухопутные войска проводят расследование относительно удара по одному из военных учебных заведений Полтавы, куда 3 сентября попали ракеты армии РФ.