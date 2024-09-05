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Возле Киево-Печерской лавры демонтировали 13 МАФов

Татьяна ОлейникЧетверг, 5 сентября 2024, 18:47
Возле Киево-Печерской лавры демонтировали 13 МАФов
Фото - КГГА

В конце августа в столице возле Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" убрали 13 МАФов.

Источник: Департамент территориального контроля города Киева

Детали: Как рассказывают в департаменте, МАФы загораживали собой национальный заповедник и мешали свободному проходу.

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После демонтажа все сооружения направляют на специальную штрафную площадку, откуда владельцы могут их забрать, компенсировав средства местному бюджету.

На самой территории возле Лавры продолжаются работы по благоустройству.

Что происходит в Лавре:

ВИДЕО ДНЯ
  • 1 января 2023 года истек срок действия договора, заключенного между Национальным заповедником Киево-Печерская лавра и Свято-Успенской Киево-Печерской Лаврой УПЦ МП о предоставлении Успенского собора и Трапезной церкви в безвозмездное пользование церкви.
  • В марте 2023 года заповедник разорвал договор с УПЦ МП о бесплатном пользовании Лаврой в Киеве, поэтому монахи вынуждены были покинуть монастырь и все здания. Но представители УПЦ МП отказались это делать. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что он и духовенство не планирует покидать Лавру до окончания судебного разбирательства.
  • 1 апреля 2023 года Шевченковский суд Киева отправил Павла под круглосуточный домашний арест на два месяца по подозрению в разжигании межконфессиональной вражды и оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины. 7 августа митрополита Павла освободили под залог в размере 33,3 млн гривен.
  • 7 сентября прошлого года ЮНЕСКО внесло Лавру в Международный список культурных ценностей, которые находятся под усиленной защитой.

Киев
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