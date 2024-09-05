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Зеленский назвал, чего ожидает от замен в правительстве

Татьяна ОлейникЧетверг, 5 сентября 2024, 20:45
Зеленский назвал, чего ожидает от замен в правительстве
Фото - ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от замен в правительстве еще более активной работы, чем раньше.

Источник: обращение Зеленского 5 сентября

Прямая речь: "Состоялись правительственные замены. Я благодарен парламенту за поддержку соответствующих кандидатур. И очень важно, чтобы правительственные институты сейчас работали максимально активно - еще активнее, чем это было раньше. На всех уровнях. Больше инвестиций партнеров в оборонное производство Украины. Более активное продвижение в переговорном процессе с Евросоюзом - это подготовка будущего соглашения о вступлении. Больше взаимодействия и взаимопонимания между центральной властью и общинами".

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Детали: Также президент ожидает больше поддержки для фронта и поставки оружия, защиты энергетики и восстановления разрушенного. Среди задач также четкая ветеранская политика, противодействие российской пропаганде за рубежом, работа с глобальным украинским сообществом и обеспечение финансовой стабильности государства.

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Прямая речь: "Есть десятки таких вполне конкретных задач, и на своей должности каждый в течение осени должен дать определенные результаты".

Что предшествовало:

  • 4 сентября Верховная Рада уволила с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгу Стефанишину.
  • Также Рада уволила с должностей министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, министра юстиции Дениса Малюську.

Зеленский
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