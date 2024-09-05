Зеленский назвал, чего ожидает от замен в правительстве

Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от замен в правительстве еще более активной работы, чем раньше.

Источник: обращение Зеленского 5 сентября

Прямая речь: "Состоялись правительственные замены. Я благодарен парламенту за поддержку соответствующих кандидатур. И очень важно, чтобы правительственные институты сейчас работали максимально активно - еще активнее, чем это было раньше. На всех уровнях. Больше инвестиций партнеров в оборонное производство Украины. Более активное продвижение в переговорном процессе с Евросоюзом - это подготовка будущего соглашения о вступлении. Больше взаимодействия и взаимопонимания между центральной властью и общинами".

Реклама:

Детали: Также президент ожидает больше поддержки для фронта и поставки оружия, защиты энергетики и восстановления разрушенного. Среди задач также четкая ветеранская политика, противодействие российской пропаганде за рубежом, работа с глобальным украинским сообществом и обеспечение финансовой стабильности государства.

Знать больше: Правительственный "Квартал". Почему Зеленский выгнал половину Кабмина

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "Есть десятки таких вполне конкретных задач, и на своей должности каждый в течение осени должен дать определенные результаты".

Что предшествовало: