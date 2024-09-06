Беларусь начала военные учения у границ Польши и Литвы  

Минобороны Беларуси решило провести военные учения в Гродненском и Брестском районах, которые граничат с Польшей и Литвой, – они будут длится до конца сентября.

Источник: мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" в Telegram

Детали: Учения начались 3 сентября. До 26 сентября в Гродненском районе пройдут учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. На них из запаса призовут около 105 резервистов.



Сообщается, что в ходе сборов запланировано формирование отельного стрелкового батальона территориальных войск.



Военнообязанных разместят в Детском оздоровительном лагере "Сузорье" (Гродненский район, окрестности н.п. Поречье), который находится в 8 километрах от границы с Литвой.

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Также с 3 по 27 сентября проводятся учения с территориальной обороной в граничащей с Польшей Брестской области.

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