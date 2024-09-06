Беларусь начала военные учения у границ Польши и Литвы
Минобороны Беларуси решило провести военные учения в Гродненском и Брестском районах, которые граничат с Польшей и Литвой, – они будут длится до конца сентября.
Источник: мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" в Telegram
Детали: Учения начались 3 сентября. До 26 сентября в Гродненском районе пройдут учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. На них из запаса призовут около 105 резервистов.
Сообщается, что в ходе сборов запланировано формирование отельного стрелкового батальона территориальных войск.
Военнообязанных разместят в Детском оздоровительном лагере "Сузорье" (Гродненский район, окрестности н.п. Поречье), который находится в 8 километрах от границы с Литвой.
Также с 3 по 27 сентября проводятся учения с территориальной обороной в граничащей с Польшей Брестской области.
Предыстория:
- Недавно самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что никогда не отдаст приказ нападать на кого-то и воевать за пределами Беларуси.
- Вместе с тем за более чем 2 года российского полномасштабного вторжения в Украину Лукашенко много раз заявлял о том, что уже НАТО якобы может напасть на Беларусь.
- Якобы именно из-за этой мнимой угрозы РБ и проводит свои многочисленные военные учения у границ других стран и даже расположила на своей территории российское ядерное оружие.