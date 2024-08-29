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Лукашенко уверяет, что никогда не будет воевать за пределами Беларуси

Ирина БалачукЧетверг, 29 августа 2024, 13:55
Лукашенко уверяет, что никогда не будет воевать за пределами Беларуси
Александр Лукашенко. Фото president.gov.by

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что никогда не отдаст приказ нападать на кого-то и воевать за пределами Беларуси.  

Источник: Лукашенко на встрече, которая была посвящена  актуальным вопросам информационной политики, видео из коротой публикует Telegram-канал "Пул первого"

Прямая речь самопровозглашенного президента: "То же самое по украинскому кризису (так Лукашенко называет российскую войну против Украины – ред.). Абсолютно понятная, честная политика. Тут я читаю и плохо становится от того, что я читаю эти обзоры мировых средств массовой информации: "Да Лукашенко то, да он это…". Да он завтра "аддасць загад – пойдуць туды". Нiякiх загадаў, никаких приказов, чтобы идти за пределы нашей страны не было и не будет. Мы только тогда будем воевать, когда придут к нам с плохими намерениями. Вот и все".

Детали: Он добавил, что в Беларуси "пропагандировать будем только нашу белорусскую правду".

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По словам Лукашенко, белорусам не нужно ничего выдумывать, поскольку и так "хватает тем, выгодных для нас".

"Мы в удивительном положении оказались в этом плане. Нам не надо ни врать, ничего придумывать. А другие страны этого не могут. Им надо действительно там… что-то подать в выгодном ключе, мягко скажем. Нам это не надо. Нам надо показывать, как оно есть", – подытожил Лукашенко.

Почему это важно: Россия использует территорию Беларуси на протяжении всего полномасштабного вторжения − российские военные вторглись на территорию Украины в том числе и с территории Беларуси, также с территории РБ Россия неоднократно атаковала Украину ракетами.

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Территорию Беларуси Путин использовал для тренировки и лечения своих вояк, для переброски оружия и техники.

Именно на территориях Беларуси, которые граничат с Украиной и Польшей, Россия проводит совместные с войсками РБ военные учения, в частности, и по использованию тактического ядерного оружия.

Глава Кремля Владимир Путин среди прочего свое полномасштабное вторжение в Украину объяснял тем, что Украина якобы готовилась напасть на Россию. Ему поддакивал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и даже обещал показать какие-то карты, откуда готовилось нападение, но так этого и не сделал.

Вместо этого за более чем 2 года российского полномасштабного вторжения в Украину Лукашенко много раз заявлял о том, что уже НАТО якобы может напасть на Беларусь. Якобы именно из-за этой мнимой угрозы РБ и проводит свои многочисленные военные учения у границ других стран и даже расположила на своей территории российское ядерное оружие. 

Предыстория:

  • В середине августа самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ему "пришлось" перебросить почти треть всей армии к границе с Украиной, но потом после выяснения намерений и Киев, и Минск якобы снова уменьшили размер группировок со своей стороны границы.
  • В Государственной пограничной службе Украины тогда сообщили, что не фиксируют увеличения количества техники или личного состава белорусских войск у границы с Украиной.
  • 25 августа МИД Украины со ссылкой на данные разведки сообщил, что Беларусь сосредоточила "значительные силы" у северных границ, в непосредственной близости к Чернобыльской АЭС. МИД призывал Беларусь отвести войска от государственной границы Украины на расстояние, превышающее дальность поражения имеющихся у РБ систем огня.
  • В Минске заявили, что не получали "официальных обращений" Украины отвести войска от границы.

ЛукашенкоБеларусьвойна
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