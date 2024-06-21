Беларусь решила провести внезапную проверку войск на границе с Украиной

Белорусское минобороны заявило, что 21 июня начало внезапную проверку своих войск, включая ракетные, военно-воздушные силы и противовоздушную оборону, в регионах, граничащих с Украиной и Польшей.

Источник: Минобороны РБ в Telegram

Дословно министерство: "Началась внезапная проверка готовности соединений и воинских частей вооруженных сил к выполнению задач по предназначению. К проверке привлекаются воинские части и подразделения оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО".

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Детали: Сообщается, что на первом этапе хотят отработать вопросы оперативного занятия назначенных районов, подготовки их в инженерном отношении, организации охраны и обороны, заступания на боевое дежурство.

После этого воинские части и подразделения должны будут выполнить учебно-боевые задачи.

"Для проведения проверки будут задействованы полигоны и участки местности в Брестской и Гомельской областях. В этот период возможно движение боевой техники по дорогам общего пользования", − говорится в сообщении Минобороны.

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Как известно, Гомельская область граничит с Украиной, а Брестская − с Украиной и Польшей.

Скриншот з google.maps

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