Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Беларусь решила провести внезапную проверку войск на границе с Украиной

Ирина БалачукПятница, 21 июня 2024, 10:51
Беларусь решила провести внезапную проверку войск на границе с Украиной
Фото из Telegram Минобороны РБ

Белорусское минобороны заявило, что 21 июня начало внезапную проверку своих войск, включая ракетные, военно-воздушные силы и противовоздушную оборону, в регионах, граничащих с Украиной и Польшей.

Источник: Минобороны РБ в Telegram

Дословно министерство: "Началась внезапная проверка готовности соединений и воинских частей вооруженных сил к выполнению задач по предназначению. К проверке привлекаются воинские части и подразделения оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО".

Реклама:

Детали: Сообщается, что на первом этапе хотят отработать вопросы оперативного занятия назначенных районов, подготовки их в инженерном отношении, организации охраны и обороны, заступания на боевое дежурство.

После этого воинские части и подразделения должны будут выполнить учебно-боевые задачи.

"Для проведения проверки будут задействованы полигоны и участки местности в Брестской и Гомельской областях. В этот период возможно движение боевой техники по дорогам общего пользования", − говорится в сообщении Минобороны. 

ВИДЕО ДНЯ

Как известно, Гомельская область граничит с Украиной, а Брестская − с Украиной и Польшей.

 
Скриншот з google.maps

Предыстория:

Темы: Беларусьармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Париже после обнародования результатов экзитполов тысячи людей вышли на улицы

ISW: Запад должен разрушить путинскую теорию победы, потому что аппетиты будут расти

фото, обновленоВ Киеве обломки ракеты упали на многоэтажку: 6 пострадавших, среди них ребенок

Досрочные выборы во Франции выиграли ультраправые - экзитполл

В понедельник графики отключений будут действовать в течение всех суток

На украинского пограничника напали с мачете: правоохранитель застрелил злоумышленника

Все новости...
Беларусь
В Беларуси заявили, что на границе стало больше украинских военных. ГПСУ ответила
Правительство Латвии выделило дополнительные 10 млн евро на укрепление границы с РФ и Беларусью
МОК допустил 25 "нейтральных" спортсменов из России и Беларуси на Олимпийские игры-2024
Последние новости
07:39
Россияне заявили о массированной атаке дронов: уверяют, что все 36 сбили
07:10
ВСУ за сутки обезвредили более тысячи оккупантов 19 танков
06:46
ФутболТрубин не поедет на Олимпиаду
06:44
Северная Корея испытала две баллистические ракеты
06:09
Ракетная атака в Днепре: поврежден супермаркет и выбиты десятки окон
05:20
В Париже после обнародования результатов экзитполов тысячи людей вышли на улицы
04:35
Формула-1Ферстаппен об аварии с Норрисом: Это смешно, что я должен был сделать?
04:14
видеоВ плен сдалось несколько десятков российских оккупантов
03:16
ISW: Запад должен разрушить путинскую теорию победы, потому что аппетиты будут расти
02:46
теннисЛюдмила Киченок — первая украинка, которая выиграла 10 титулов в парном разряде WTA
Все новости...
Реклама:
Реклама: