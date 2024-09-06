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Председатель Львовской ОГА отреагировал на обвинения в коррупции

Евгений КизиловПятница, 6 сентября 2024, 18:22
Председатель Львовской ОГА отреагировал на обвинения в коррупции
Максим Козицкий. фото: его страница в фейсбуке

Глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий утверждает, что его отец купил отель уже после того, как туда за государственные деньги начали строить новую дорогу.

Источник: Козицкий в соцсетях

Детали: Ранее журналисты проекта NGL.media выяснили, что Максим Козицкий потратил из бюджета 25 млн грн на дорогу в курортном поселке Сходница к отелю, который построил его отец бизнесмен Зиновий Козицкий.

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На это председатель ОГА заявил, что строительство дороги начали в 2021 году, а подготовительные работы к строительству "оздоровительного комплекса" - только в мае 2022 года. Ремонт дороги профинансировали и выполнили в 2021-2023 годах, а Зиновий Козицкий стал владельцем гостиничного комплекса только в мае 2024 года.

Кроме того, говорит Козицкий-младший, заказчиком работ изначально был Сходницкий поселковый совет, потому что жители улицы Горной в Сходнице жаловались на ненадлежащее дорожное покрытие. Дорога также должна была обеспечить проезд к хутору Гута, куда "даже автомобили скорой помощи не могли доехать на вызов к жителям".

Председатель ОГА добавил, что дорога в Сходнице была лишь одним из нескольких десятков подобных строительств в области в тот период.

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Прямая речь: "У Зиновия Козицкого действительно есть десятки различных промышленных объектов во всех районах области. Если опираться на логику журналистов, получается, что все дороги, которые строили и реконструировали при моей каденции как председателя ЛОГА (4,5 года), можно трактовать как ведущие к его бизнесу?"

Что предшествовало: Журналисты-расследователи выяснили, что глава Львовской ОГА Максим Козицкий за бюджетные 25 миллионов гривен построил новую дорогу в курортном поселке Сходница. Ведет она к отелю, который построил его отец бизнесмен Зиновий Козицкий.

Львовщинастроительствокоррупция
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