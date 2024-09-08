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Удар РФ по Институту связи в Полтаве: в больницах умерли еще трое раненых

Роман ПетренкоВоскресенье, 8 сентября 2024, 13:54
Удар РФ по Институту связи в Полтаве: в больницах умерли еще трое раненых
Фото: гсчс

В больницах умерли еще три человека, которые пострадали в результате российского удара по территории Полтавского военного института связи 3 сентября.

Источник: Полтавская ОВА

Детали: Количество погибших возросло до 58.

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Раненых, по последним данным - 328 человек.

Что предшествовало:

  • Российский агрессор 3 сентября нанес двумя баллистическими ракетами удар по одному из учебных заведений города Полтава.
  • Сухопутные войска проводят расследование относительно удара.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что российские ракеты, которые попали в военное учебное заведение Полтавы, летели 3 минуты и многие люди были убиты или ранены, когда спускались в укрытие.

Полтаваракетный удар
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