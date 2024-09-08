Удар РФ по Институту связи в Полтаве: в больницах умерли еще трое раненых
Воскресенье, 8 сентября 2024, 13:54
В больницах умерли еще три человека, которые пострадали в результате российского удара по территории Полтавского военного института связи 3 сентября.
Источник: Полтавская ОВА
Детали: Количество погибших возросло до 58.
Реклама:
Раненых, по последним данным - 328 человек.
Что предшествовало:
- Российский агрессор 3 сентября нанес двумя баллистическими ракетами удар по одному из учебных заведений города Полтава.
- Сухопутные войска проводят расследование относительно удара.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что российские ракеты, которые попали в военное учебное заведение Полтавы, летели 3 минуты и многие люди были убиты или ранены, когда спускались в укрытие.