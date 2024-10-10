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В Беларусь прилетел второй российский МиГ-31К – наблюдатели

"Украинская правда"Четверг, 10 октября 2024, 13:42
В Беларусь прилетел второй российский МиГ-31К – наблюдатели
Фото иллюстративное

В Беларусь из России прилетел второй за два дня российский истребитель МиГ-31К, который может нести на себе гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Источник: аналитический проект "Беларускі Гаюн" в Telegram

Дословно: "По нашим данным, только что второй истребитель МиГ-31К ВКС РФ приземлился на аэродроме "Мачулище".

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Детали: В проекте напомнили, что самолетов МиГ-31К ВКС РФ не было в Беларуси последние 1,5 года – с 6 апреля 2023 года.

Именно истребители МиГ-31К могут нести на себе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" и способны запускать их на расстоянии в 2 000 км.

Предыстория: 

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Беларусь
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