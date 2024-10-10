ЕС вышел с заявлением относительно ударов РФ по кораблям с зерном: Это ответ желающим мира с Путиным

Европейский Союз отреагировал на увеличение ударов РФ по гражданским кораблям, которые перевозят украинское зерно, призвав заинтересованные страны давить на Москву с требованием прекратить эти действия.

Источник: "Европейская правда" ссылаясь на заявление, которое зачитал на ежедневном брифинге в Брюсселе представитель ЕС Петер Стано

Детали: Он обратил внимание, что в последние дни Россия увеличила атаки на гражданские суда, перевозящие украинское зерно в Черном море.

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В частности, перечислил он, 9 октября баллистическими ракетами были поражены два корабля, один из Панамы, второй - из Палау, несколько дней назад было атаковано судно из Сент-Китс и Невис, в прошлом месяце Россия бомбила корабль с зерном для Египта, а перед этим - судно из Турции.

"Все эти страны, которые Путин называет дружественными", – отметил Стано.

По его словам, все эти действия происходят в дополнение к тому, что Россия продолжает уничтожать украинские зернохранилища и портовую инфраструктуру во время ежедневных атак и продолжает похищать украинское зерно.

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"Все эти действия являются вопиющим нарушением международного права и должны быть прекращены немедленно. Это доказывает, что Россия настроена и дальше делать пищу своим оружием, подвергая риску миллионы людей не в Украине или Европе – а уязвимых людей в Азии и Африке.

И это путинский ответ тем, кто говорит, что мир с Путиным возможен", – подчеркнул представитель ЕС.

По его словам, ЕС призывает все страны мира осудить российские атаки на свободу навигации и глобальную продовольственную безопасность.

"Также мы призываем их обратиться к России и давить на нее с целью немедленно прекратить эти атаки и ее незаконную агрессию против Украины", – сказал он.

Российская армия вечером 9 октября нанесла ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. Сообщалось, что пострадало гражданское судно под флагом Панамы.

Сначала сообщалось о шести погибших, позже число жертв возросло до семи.