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ВСУ обезвредили еще 1 210 захватчиков и 44 бронированные машины

Анастасия ПроцВторник, 15 октября 2024, 08:16
ВСУ обезвредили еще 1 210 захватчиков и 44 бронированные машины
Иллюстративное фото: Getty Images

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки отминусовали 1 210 оккупантов, 13 танков, 44 ББМ и 9 артсистем.

Источник: Генштаб ВСУ 

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 15.10.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 671 400 (+1 210) человек,
  • танков – 8 988 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин – 17 939 (+44) ед,
  • артиллерийских систем – 19 430 (+9) ед,
  • РСЗО – 1 231 (+0) ед,
  • средств ПВО – 978 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 17 019 (+10),
  • крылатых ракет – 2 620 (+1) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 26 654 (+32) ед,
  • специальной техники – 3 441 (+4) ед.

Данные уточняются.

Генштабпотери в войнеРосcия
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