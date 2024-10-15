ВСУ обезвредили еще 1 210 захватчиков и 44 бронированные машины
Вторник, 15 октября 2024, 08:16
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки отминусовали 1 210 оккупантов, 13 танков, 44 ББМ и 9 артсистем.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 15.10.24 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 671 400 (+1 210) человек,
- танков – 8 988 (+13) ед,
- боевых бронированных машин – 17 939 (+44) ед,
- артиллерийских систем – 19 430 (+9) ед,
- РСЗО – 1 231 (+0) ед,
- средств ПВО – 978 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 17 019 (+10),
- крылатых ракет – 2 620 (+1) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 26 654 (+32) ед,
- специальной техники – 3 441 (+4) ед.
Данные уточняются.