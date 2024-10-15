Генпрокурор: Количество казней украинских военнопленных растет, это – сознательная политика РФ

По данным Офиса генпрокурора, за последний год возросло количество казней оккупантами украинских военнопленных: эти преступления являются не единичными инцидентами, а целенаправленной политикой государства-агрессора, отмечает Андрей Костин.

Источник: Костин в интервью бельгийскому медиа La Libre, цитирует пресс-служба ОГП

Детали: По словам генпрокурора, за 2024 год возросло количество казней оккупантами украинских военнопленных. Пытки и казни без суда и следствия используются как оружие войны, запугивания и уничтожения.

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Эти случаи являются не единичными инцидентами, а организованной и целенаправленной политикой, подчеркнул Костин. Например, есть аудиозапись, на которой российский офицер приказывает своим войскам не брать пленных на поле боя, а убивать украинцев.

По словам главы ОГП, одна из ключевых задач для правосудия - ответственность России и ее руководства за преступление агрессии, без которого не было бы более 140 тысяч военных преступлений.

Большинство российских военных преступников осуждены украинскими судами заочно, но приговор суда имеет фундаментальное значение для процесса восстановления справедливости и исцеления пострадавших, отметил Костин.

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Прямая речь: "Расследование военных преступлений во время конфликта, безусловно, является чрезвычайно сложным. Мы документируем, расследуем и преследуем в национальных судах каждое преступление, совершенное агрессором. Но наша задача идет гораздо дальше. Мы внедряем методологию преследования более специфических преступлений, таких как сексуальное насилие, преступления против детей и экологические преступления.

Важно привлечь к ответственности вдохновителей этого вторжения - президента, премьер-министра, членов так называемой "тройки" - и показать им, что они могут понести ответственность, несмотря на пробелы в международном праве. МУС не имеет юрисдикции в этом вопросе, но мы работаем над правовой формулой с около 40 государствами по всему миру.

Поэтому если Путин решится посетить встречу G20 в Бразилии - он должен быть арестован.

Отказ выполнить ордер на арест усиливает позиции России. Все наши надежды теперь возлагаются на независимость бразильской судебной системы".

Что предшествовало: Аналитики Института изучения войны (ISW) указали на увеличение казней украинских военнопленных, которым потакают и которые поощряют российские командиры.

Украинский проект Deepstate сообщил 13 октября, что российские войска казнили 9 украинских военнопленных возле села Зеленый Шлях Курской области 10 октября.