Беглый нардеп Одарченко, который предлагал взятку Найему, явился на заседание суда по видеосвязи
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Одарченко, обвиняемый в попытке подкупа руководства Минобновления, явился на заседание Высшего антикоррупционного суда 16 октября по видеосвязи.
Источник: трансляция заседания суда, ЦПК, "Украинская правда"
Детали: Нардеп-беглец отказался называть, где именно находится сейчас.
Одарченко заявил, что был вынужден покинуть территорию Украины якобы "из-за опасности его здоровью".
Судебное разбирательство в отношении нардепа осуществляется по процедуре in absentia.
В конце сентября нардеп незаконно пересек границу с Румынией, в связи с чем ВАКС объявил его в розыск и взыскал в доход государства внесенный за него залог в размере 15 млн грн.
Суд также заменил ему меру пресечения с залога на заочное содержание под стражей.
По данным "Украинской правды", последний раз Одарченко официально пересекал украинскую границу 15 января 2023 года на въезд.
Что было раньше: Народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Одарченко, обвиняемый в попытке подкупа руководства Минобновления, сбежал в Румынию и попросил там убежище. Верховная Рада поддержала исключение двух депутатов-беглецов Артема Дмитрука и Андрея Одарченко из состава комитетов.
Предыстория:
- 21 ноября 2023 года САП и НАБУ сообщили о подозрении нардепу от фракции "Слуги народа" Андрею Одарченко, который пытался подкупить главу Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема.
- Нардеп хотел, чтобы из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии выделили средства на ремонт зданий университета, в котором Одарченко занимал должность ректора (действие контракта которого приостановлено).
- 18 сентября в САП заподозрили, что нардеп от фракции "Слуга народа" Андрей Одарченко сбежал за границу. САП инициировала взыскание в доход государства 15 млн грн залога, который ранее внес депутат, и объявление его в розыск.
- 19 сентября Высший антикоррупционный суд объявил нардепа в государственный и международный розыск.