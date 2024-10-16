Беглый нардеп Одарченко, который предлагал взятку Найему, явился на заседание суда по видеосвязи

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Одарченко, обвиняемый в попытке подкупа руководства Минобновления, явился на заседание Высшего антикоррупционного суда 16 октября по видеосвязи.

Источник: трансляция заседания суда, ЦПК, "Украинская правда"

Детали: Нардеп-беглец отказался называть, где именно находится сейчас.

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Одарченко заявил, что был вынужден покинуть территорию Украины якобы "из-за опасности его здоровью".

Судебное разбирательство в отношении нардепа осуществляется по процедуре in absentia.

В конце сентября нардеп незаконно пересек границу с Румынией, в связи с чем ВАКС объявил его в розыск и взыскал в доход государства внесенный за него залог в размере 15 млн грн.

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Суд также заменил ему меру пресечения с залога на заочное содержание под стражей.

По данным "Украинской правды", последний раз Одарченко официально пересекал украинскую границу 15 января 2023 года на въезд.

Что было раньше: Народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Одарченко, обвиняемый в попытке подкупа руководства Минобновления, сбежал в Румынию и попросил там убежище. Верховная Рада поддержала исключение двух депутатов-беглецов Артема Дмитрука и Андрея Одарченко из состава комитетов.

Предыстория: