Нардеп-утікач Одарченко, який пропонував хабар Найєму, з'явився на засідання суду відеозв'язком
Народний депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Одарченко, обвинувачений у спробі підкупі керівництва Мінвідновлення, з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду 16 жовтня відеозв’язком.
Джерело: трансляція засідання суду, ЦПК, "Українська правда"
Деталі: Нардеп-втікач відмовився називати, де саме перебуває наразі.
Одарченко заявив, що був вимушений покинути територію України нібито "через небезпеку його здоров’ю".
Судовий розгляд стосовно нардепа здійснюється за процедурою in absentia
Наприкінці вересня нардеп незаконно перетнув кордон з Румунією, у звʼязку з чим ВАКС оголосив його в розшук та стягнув у дохід держави внесену за нього заставу в розмірі 15 млн грн.
Суд також замінив йому запобіжний захід з застави на заочне тримання під вартою.
За даними "Української правди", востаннє Одарченко офіційно перетинав український кордон 15 січня 2023 року на в'їзд.
Що було раніше: Народний депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Одарченко, обвинувачений у спробі підкупу керівництва Мінобновленя, втік до Румунії та попросив там притулку. Верховна Рада підтримала виключення двох депутатів-утікачів Артема Дмитрука та Андрія Одарченка зі складу комітетів.
Передісторія:
- 21 листопада 2023 року САП та НАБУ повідомили про підозру нардепу від фракції "Слуги народу" Андрію Одарченку, який намагався підкупити голову Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма.
- Нардеп хотів, щоб з фонду ліквідації наслідків збройної агресії виділили кошти на ремонт будівель університету, в якому Одарченко обіймав посаду ректора (дію контракту якого призупинено).
- 18 вересня у САП запідозрили, що нардеп від фракції "Слуга народу" Андрій Одарченко втік за кордон. САП ініціювала стягнення в дохід держави 15 млн грн застави, яку раніше вніс депутат, та оголошення його в розшук.
- 19 вересня Вищий антикорупційний суд оголосив нардепа у державний та міжнародний розшук.