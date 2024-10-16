Нардеп-утікач Одарченко, який пропонував хабар Найєму, з'явився на засідання суду відеозв'язком

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Одарченко, обвинувачений у спробі підкупі керівництва Мінвідновлення, з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду 16 жовтня відеозв’язком.

Джерело: трансляція засідання суду, ЦПК, "Українська правда"

Деталі: Нардеп-втікач відмовився називати, де саме перебуває наразі.

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Одарченко заявив, що був вимушений покинути територію України нібито "через небезпеку його здоров’ю".

Судовий розгляд стосовно нардепа здійснюється за процедурою in absentia

Наприкінці вересня нардеп незаконно перетнув кордон з Румунією, у звʼязку з чим ВАКС оголосив його в розшук та стягнув у дохід держави внесену за нього заставу в розмірі 15 млн грн.

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Суд також замінив йому запобіжний захід з застави на заочне тримання під вартою.

За даними "Української правди", востаннє Одарченко офіційно перетинав український кордон 15 січня 2023 року на в'їзд.

Що було раніше: Народний депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Одарченко, обвинувачений у спробі підкупу керівництва Мінобновленя, втік до Румунії та попросив там притулку. Верховна Рада підтримала виключення двох депутатів-утікачів Артема Дмитрука та Андрія Одарченка зі складу комітетів.

Передісторія: