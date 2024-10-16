Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Нардеп-утікач Одарченко, який пропонував хабар Найєму, з'явився на засідання суду відеозв'язком

Валентина РоманенкоСереда, 16 жовтня 2024, 18:21
Нардеп-утікач Одарченко, який пропонував хабар Найєму, з'явився на засідання суду відеозв'язком
скриншот

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Одарченко, обвинувачений у спробі підкупі керівництва Мінвідновлення, з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду 16 жовтня відеозв’язком.

Джерело: трансляція засідання суду, ЦПК, "Українська правда"

Деталі: Нардеп-втікач відмовився називати, де саме перебуває наразі.

Реклама:

Одарченко заявив, що був вимушений покинути територію України нібито "через небезпеку його здоров’ю".

Судовий розгляд стосовно нардепа здійснюється за процедурою in absentia

Наприкінці вересня нардеп незаконно перетнув кордон з Румунією, у звʼязку з чим ВАКС оголосив його в розшук та стягнув у дохід держави внесену за нього заставу в розмірі 15 млн грн.

РЕКЛАМА:

Суд також замінив йому запобіжний захід з застави на заочне тримання під вартою.

За даними "Української правди", востаннє Одарченко офіційно перетинав український кордон 15 січня 2023 року на в'їзд.

Що було раніше: Народний депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Одарченко, обвинувачений у спробі підкупу керівництва Мінобновленя, втік до Румунії та попросив там притулку. Верховна Рада підтримала виключення двох депутатів-утікачів Артема Дмитрука та Андрія Одарченка зі складу комітетів.

Передісторія:

  • 21 листопада 2023 року САП та НАБУ повідомили про підозру нардепу від фракції "Слуги народу" Андрію Одарченку, який намагався підкупити голову Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма.
  • Нардеп хотів, щоб з фонду ліквідації наслідків збройної агресії виділили кошти на ремонт будівель університету, в якому Одарченко обіймав посаду ректора (дію контракту якого призупинено).
  • 18 вересня у САП запідозрили, що нардеп від фракції "Слуга народу" Андрій Одарченко втік за кордон. САП ініціювала стягнення в дохід держави 15 млн грн застави, яку раніше вніс депутат, та оголошення його в розшук.
  • 19 вересня Вищий антикорупційний суд оголосив нардепа у державний та міжнародний розшук.

Антикорупційний судВерховна Радакорупція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генсек ООН прибув до Путіна на саміт BRICS

футбол"Шахтар" знову не забив: гірники програли "Арсеналу" в Лондоні

Буданов: Перші війська КНДР можуть прибути в Курську область вже 23 жовтня

Шмигаль: Замість МСЕК запровадять нову європейську модель

МСЕК будуть ліквідовані до 31 грудня – Зеленський ввів у дію рішення РНБО

Генпрокурор Костін йде у відставку

Усі новини...
Антикорупційний суд
ВАКС конфіскував будинок і земельні ділянки завідувача сектору Київської митниці
П'ять відтінків антикорупційного правосуддя
ВАКС зняв електронний браслет із мера Мукачева Балоги
Останні новини
04:08
футболРосійський бізнесмен хоче купити клуб італійської Серії А
03:48
ЗМІ: Блогерка отримала 6,65 млн грн за організацію чемпіонату зі спортивної гімнастики
03:10
В Київській області ППО працює по безпілотниках
02:38
Зеленський: Взаємне припинення повітряних атак по енергетиці може завершити гарячу фазу війни
02:23
Що потрібно знати про овуляцію: наука розвінчує міфи
02:06
футболГендиректор "Шахтаря": Судаков зацікавив "Манчестер Сіті"
01:13
ЦАХАЛ підтвердив ліквідацію ймовірного наступника Насралли
00:21
оновлюєтьяРосійські військові запустили ударні дрони по Україні
00:13
Генсек ООН прибув до Путіна на саміт BRICS
23:56
футбол"Шахтар" знову не забив: гірники програли "Арсеналу" в Лондоні
Усі новини...
Реклама:
Реклама: