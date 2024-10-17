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"Гостайна" и "нет информации": в ВСУ не называют, сколько штрафов выписали нарушителям воинского учета с 16 июля

Ирина БалачукЧетверг, 17 октября 2024, 10:35
Гостайна и нет информации: в ВСУ не называют, сколько штрафов выписали нарушителям воинского учета с 16 июля
Фото finance.ua

В ВСУ не смогли предоставить информацию о количестве штрафов, которые были выписаны гражданам, не обновившим свои военно-учетные данные до 16 июля, заявив, что такая информация относится к государственной тайне или что не ведут учета таких данных.

Источник: ответы на запросы "Украинской правды"

Детали: "Украинская правда" 24 сентября обратилась к главе Минобороны Рустему Умерову и к командующему Сухопутными войсками ВСУ Александру Павлюку с запросами о предоставлении информации о количестве составленных протоколов и выписанных штрафов по статье ст. 210 КУоАП (Нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета в особый период) с 16 июля.

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Позже от Минобороны поступило сообщение, что запрос зарегистрирован и "передан на обработку и предоставление ответа в Административное управление Генштаба ВСУ".

Потом "Украинская правда" получила два ответа на запрос – один за подписью начальника управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Анатолия Прошина, а другой от Днепропетровского областного ТЦК и СП.

Днепропетровский ОТЦК и СП отметил, что "запрашиваемая информация касается проведения мобилизации человеческих ресурсов, поскольку на основании запрашиваемых данных можно определить количество нарушителей воинского учета и косвенно количество людей, которых можно призвать на военную службу" и добавили, что "сведения о проведении мобилизации относятся к таким, которые составляют государственную тайну".

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"Таким образом запрашиваемая вами информация является информацией с ограниченным доступом. С учетом этого... Днепропетровский ОТЦК и СП должен отказать в удовлетворении вашего запроса на получение информации", – говорится в ответе.

В Командовании сухопутных войск ВСУ сообщили, что "ведение учета количества составленных протоколов об админнарушениях по ст. 210 и 210-1 не предусмотрено", поэтому запрашиваемая информация у них "отсутствует".

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мобилизацияштрафыВооруженные силы
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