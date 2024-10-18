Путин заявил, что РФ "не допустит создания Украиной ядерного оружия"

Российский правитель Владимир Путин назвал провокацией рассуждения о возможном создании Украиной ядерного оружия и заявил, что любой шаг в этом направлении "повлечет за собой соответствующую реакцию".

Источник: Путин во время встречи с представителями СМИ стран-членов БРИКС, цитирует "Интерфакс" и пропагандистское издание РФ "РИА Новости"

Прямая речь Путина: "Это очередная провокация. Создать ядерное оружие в современном мире несложно. Я не знаю, способна ли сейчас это сделать Украина, это не так просто для Украины сегодняшнего дня. Но, в целом, здесь больших сложностей нет".

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Детали: Лидер Кремля заявил, что это, мол, опасная провокация. По словам Путина, "такая угроза будет адекватно воспринята, Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах".

Прямая речь: "Любой шаг в этом направлении будет встречать соответствующую реакцию".

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