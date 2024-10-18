Путин заявил, что РФ "не допустит создания Украиной ядерного оружия"
Российский правитель Владимир Путин назвал провокацией рассуждения о возможном создании Украиной ядерного оружия и заявил, что любой шаг в этом направлении "повлечет за собой соответствующую реакцию".
Источник: Путин во время встречи с представителями СМИ стран-членов БРИКС, цитирует "Интерфакс" и пропагандистское издание РФ "РИА Новости"
Прямая речь Путина: "Это очередная провокация. Создать ядерное оружие в современном мире несложно. Я не знаю, способна ли сейчас это сделать Украина, это не так просто для Украины сегодняшнего дня. Но, в целом, здесь больших сложностей нет".
Детали: Лидер Кремля заявил, что это, мол, опасная провокация. По словам Путина, "такая угроза будет адекватно воспринята, Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах".
Прямая речь: "Любой шаг в этом направлении будет встречать соответствующую реакцию".
Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский рассказал, что в общении с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом обсудил необходимость вступления Украины в НАТО, упомянув при этом отказ Киева от ядерного оружия.
- Немецкое издание Bild со ссылкой на неназванного украинского чиновника написало, что у Украины есть материал и знания по созданию ядерного оружия: "Материал у нас есть, у нас есть знания. Если будет указание, нам понадобится всего несколько недель для создания первой бомбы".
- Впоследствии Зеленский опроверг, что Украина готовится создать ядерное оружие.
- В Министерстве иностранных дел Украины также опровергли инсинуации неназванных источников в издании Bild о планах разработки Украиной оружия массового уничтожения.