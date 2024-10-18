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Путин заявил, что РФ "не допустит создания Украиной ядерного оружия"

Валентина РоманенкоПятница, 18 октября 2024, 17:32
Путин заявил, что РФ не допустит создания Украиной ядерного оружия
Путін. фото с сайта "РИА Новости"

Российский правитель Владимир Путин назвал провокацией рассуждения о возможном создании Украиной ядерного оружия и заявил, что любой шаг в этом направлении "повлечет за собой соответствующую реакцию".

Источник: Путин во время встречи с представителями СМИ стран-членов БРИКС, цитирует "Интерфакс" и пропагандистское издание РФ "РИА Новости"

Прямая речь Путина: "Это очередная провокация. Создать ядерное оружие в современном мире несложно. Я не знаю, способна ли сейчас это сделать Украина, это не так просто для Украины сегодняшнего дня. Но, в целом, здесь больших сложностей нет".

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Детали: Лидер Кремля заявил, что это, мол, опасная провокация. По словам Путина, "такая угроза будет адекватно воспринята, Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах".

Прямая речь: "Любой шаг в этом направлении будет встречать соответствующую реакцию".

Предыстория:

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  • Президент Владимир Зеленский рассказал, что в общении с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом обсудил необходимость вступления Украины в НАТО, упомянув при этом отказ Киева от ядерного оружия.
  • Немецкое издание Bild со ссылкой на неназванного украинского чиновника написало, что у Украины есть материал и знания по созданию ядерного оружия: "Материал у нас есть, у нас есть знания. Если будет указание, нам понадобится всего несколько недель для создания первой бомбы".
  • Впоследствии Зеленский опроверг, что Украина готовится создать ядерное оружие.
  • В Министерстве иностранных дел Украины также опровергли инсинуации неназванных источников в издании Bild о планах разработки Украиной оружия массового уничтожения.

ядерное оружиеУкраинаРосcияПутин
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