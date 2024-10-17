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В МИД опровергли, что Украина планирует создавать ядерное оружие

Татьяна ОлейникЧетверг, 17 октября 2024, 22:00
В МИД опровергли, что Украина планирует создавать ядерное оружие
Фото - Getty Images

В Министерстве иностранных дел Украины опровергли инсинуации неназванных источников в издании BILD о планах разработки Украиной оружия массового уничтожения.

Источник: заявление спикера Георгия Тихого на сайте МИД

Прямая речь: "Официально опровергаем инсинуации неназванных источников в издании BILD о якобы планах Украины по разработке оружия массового уничтожения. Украина была и остается преданной участницей Договора о нераспространении ядерного оружия (далее - ДНЯО), к которому она присоединилась в 1994 году, отказавшись от третьего по мощности в мире военного ядерного потенциала.

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Украина, которая сделала крупнейший в истории вклад в международный мир, безопасность и ядерное нераспространение, сегодня стоит перед ядерным шантажом со стороны государства-террориста России".

Детали: В ведомстве напомнили, что Россия сейчас не только прибегает к безответственной и опасной риторике на тему оружия массового уничтожения, но и создает неприемлемые угрозы для ядерных объектов на территории Украины, продолжая незаконную оккупацию ЗАЭС и рассматривая возможность ударов по элементам системы атомной энергетики Украины.

Прямая речь: "В Украине убеждены, что ДНЯО остается краеугольным камнем мировой архитектуры международной безопасности. Несмотря на продолжающуюся российскую агрессию, Украина продолжает придерживаться положений ДНЯО и оставаться ответственной участницей международного режима ядерного нераспространения.

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В отличие от России, Украина выполняет взятые на себя обязательства и рассчитывает на их выполнение другими ответственными международными акторами".

Что предшествовало:

  • Президент Владимир Зеленский рассказал, что в общении с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом обсудил необходимость вступления Украины в НАТО, упомянув при этом отказ Киева от ядерного оружия.
  • Немецкое издание Bild со ссылкой на неназванного украинского чиновника написало, что у Украины есть материал и знания по созданию ядерного оружия: "Материал у нас есть, у нас есть знания. Если будет указание, нам понадобится всего несколько недель для создания первой бомбы".
  • Впоследствии Зеленский отрицал, что Украина готовится создать ядерное оружие.

МИДядерное оружие
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