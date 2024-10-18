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Буданов: С 1 ноября 11 тысяч солдат из КНДР будут готовы воевать против Украины

Анастасия ПроцПятница, 18 октября 2024, 10:46
Буданов: С 1 ноября 11 тысяч солдат из КНДР будут готовы воевать против Украины
БУДАНОВ. ФОТО: УП

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил, что около 11 тысяч северокорейских пехотинцев сейчас проходят подготовку на востоке России. Они будут готовы к участию в боевых действиях против Украины уже с 1 ноября.

Источник: Буданов в комментарии The War Zone

Детали: Глава ГУР отметил, что эти войска должны быть готовы к боевым действиям с 1 ноября, используя российскую технику и боеприпасы. Первое подразделение из 2600 солдат будет отправлено в Курскую область. О дальнейших планах перемещения остальных северокорейских войск информация пока отсутствует.

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"У нас сейчас нет полной картины", – добавил Буданов.

Предыстория:

БудановКНДРРосcиявойна
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