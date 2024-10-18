Буданов: С 1 ноября 11 тысяч солдат из КНДР будут готовы воевать против Украины

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил, что около 11 тысяч северокорейских пехотинцев сейчас проходят подготовку на востоке России. Они будут готовы к участию в боевых действиях против Украины уже с 1 ноября.

Источник: Буданов в комментарии The War Zone

Детали: Глава ГУР отметил, что эти войска должны быть готовы к боевым действиям с 1 ноября, используя российскую технику и боеприпасы. Первое подразделение из 2600 солдат будет отправлено в Курскую область. О дальнейших планах перемещения остальных северокорейских войск информация пока отсутствует.

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"У нас сейчас нет полной картины", – добавил Буданов.

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