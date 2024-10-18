Буданов: С 1 ноября 11 тысяч солдат из КНДР будут готовы воевать против Украины
Пятница, 18 октября 2024, 10:46
Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил, что около 11 тысяч северокорейских пехотинцев сейчас проходят подготовку на востоке России. Они будут готовы к участию в боевых действиях против Украины уже с 1 ноября.
Источник: Буданов в комментарии The War Zone
Детали: Глава ГУР отметил, что эти войска должны быть готовы к боевым действиям с 1 ноября, используя российскую технику и боеприпасы. Первое подразделение из 2600 солдат будет отправлено в Курскую область. О дальнейших планах перемещения остальных северокорейских войск информация пока отсутствует.
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"У нас сейчас нет полной картины", – добавил Буданов.
Предыстория:
- В Министерстве обороны Южной Кореи 8 октября заявили, что Северная Корея, вероятно, направит какую-то часть своих регулярных вооруженных сил в Украину в поддержку России.
- 12 октября ISW сообщил, что несколько тысяч северокорейских солдат проходят подготовку в РФ, их могут перебросить в Украину.
- 13 октября Зеленский заявил, что Северная Корея поставляет России не только оружие, но и личный состав в военные силы, и призвал партнеров усилить поддержку Украины.
- 14 октября в своем вечернем обращении Владимир Зеленский заявил о фактическом включении в войну Северной Кореи.
- 16 октября Зеленский добавил, что Северная Корея поставляет России также людей, которые должны работать на российских заводах.
- 17 октября Зеленский уточнил, что Россия намерена привлечь около 10 тысяч солдат из Северной Кореи к войне против Украины.