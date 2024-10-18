Россияне запустили несколько групп ударных БпЛА в Украину

Вечером 18 октября российские войска запустили ударные беспилотники на территорию Украины.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 21:42 военные предупредили об ударных БПЛА на Херсонщине в направлении Николаевщины курс северо-западный.

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В 21:56 сообщили о еще нескольких группах вражеских ударных БпЛА в районе Черноморского биосферного заповедника, движущихся в направлении Южного.

В 22:39 сообщили о:

БпЛА на Запорожье приближается к Днепропетровщине, курс северо-западный;

БпЛА на границе Николаевской и Одесской областей, курс северо-западный;

БпЛА на юге Николаевской области, северным курсом в направлении Николаева;

БпЛА на юго-востоке Николаевщины (р-н. Снигиревки) курс северный;

БпЛА на границе Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областей, курс северо-западный.

В 22:46 сообщили об угрозе применения ударных вражеских БпЛА для Сумщины.

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В 23:31 стало известно о:

БпЛА на севере Черниговщины, курсом на запад;

БпЛА на Сумщине заходят на Черниговщину;

БпЛА из Одесской области на Виннитчину, курс северный;

БпЛА на Николаевщине движутся северо-западным курсом;

БпЛА на юге Кировоградской области, курс северо-восточный;

БпЛА севернее Кропивницкого, курсом на север.

Что предшествовало:

В ночь на 18 октября россияне атаковали Украину 135 ударными беспилотниками, 80 беспилотников удалось уничтожить, 44 были локально потеряны, 2 улетели в Беларусь.