Россияне запустили несколько групп ударных БпЛА в Украину
Пятница, 18 октября 2024, 23:05
Вечером 18 октября российские войска запустили ударные беспилотники на территорию Украины.
Источник: Воздушные силы
Детали: В 21:42 военные предупредили об ударных БПЛА на Херсонщине в направлении Николаевщины курс северо-западный.
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В 21:56 сообщили о еще нескольких группах вражеских ударных БпЛА в районе Черноморского биосферного заповедника, движущихся в направлении Южного.
В 22:39 сообщили о:
- БпЛА на Запорожье приближается к Днепропетровщине, курс северо-западный;
- БпЛА на границе Николаевской и Одесской областей, курс северо-западный;
- БпЛА на юге Николаевской области, северным курсом в направлении Николаева;
- БпЛА на юго-востоке Николаевщины (р-н. Снигиревки) курс северный;
- БпЛА на границе Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областей, курс северо-западный.
В 22:46 сообщили об угрозе применения ударных вражеских БпЛА для Сумщины.
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В 23:31 стало известно о:
- БпЛА на севере Черниговщины, курсом на запад;
- БпЛА на Сумщине заходят на Черниговщину;
- БпЛА из Одесской области на Виннитчину, курс северный;
- БпЛА на Николаевщине движутся северо-западным курсом;
- БпЛА на юге Кировоградской области, курс северо-восточный;
- БпЛА севернее Кропивницкого, курсом на север.
Что предшествовало:
В ночь на 18 октября россияне атаковали Украину 135 ударными беспилотниками, 80 беспилотников удалось уничтожить, 44 были локально потеряны, 2 улетели в Беларусь.