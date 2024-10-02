Умеров: В следующем, или до конца этого года, вы услышите о большой украинской ракетной программе

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что уже до конца текущего года или в начале следующего будет представлена информация о большой ракетной программе.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова Умерова на втором Международном форуме оборонных индустрий (DFNC2)

Прямая речь Умерова: "Как вам известно, в последнее время мы сосредоточились на ракетных программах и программах беспилотников. В следующем году – или до конца года – вы услышите много о том, что будет большая ракетная программа".

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Детали: Умеров сообщил, что Украина уже начала работать над украинскими баллистическими ракетами.

Ранее Умеров рассказал, что Украина разработала ракетную программу, и "она достаточно мощная".

По его словам, украинская сторона обменялась ею с партнерами, которые "уже предоставили нам пока устное согласие на то, что будут финансировать это, и в ближайшее время мы получим финальный письменный ответ от наших партнеров".

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