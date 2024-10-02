Изнасилование, избиение, электрошок: ООН фиксирует, что Россия пытает украинских пленных на всех этапах плена

Российская пыточная, где во время оккупации удерживали жителей Волчанской общины. Фото: Getty Images

Российские власти регулярно подвергают украинских военнопленных пыткам и жестокому обращению на всех этапах плена.

Источник: отчет Управления Верховного комиссара по правам человека ООН

Детали: Согласно отчету УВКПЧ, россияне систематически пытают и жестоко обращаются с украинскими военнопленными. Согласно показаниям 169 из 174 опрошенных военнопленных, предоставленных УВКПЧ, такие издевательства являются распространенными во время допросов, приема в места содержания и ежедневных процедур интернирования. Их показания были подтверждены другими источниками информации, говорится в докладе.

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Пытки включают избиение, поражение электрическим током, сексуальное насилие, удушение, длительное пребывание в напряженных положениях, принуждение к чрезмерным физическим нагрузкам, лишение сна, имитацию казней и угрозы.

Дословно: "Оккупационные власти в Херсоне неоднократно применяли к задержанному мужчине после его задержания в сентябре 2022 года избиение, удушение, пытки водой, поражение электрическим током, в том числе на половых органах, и угрозы кастрации. Они также изнасиловали мужчину металлическим предметом и одновременно применяли электрический ток к его анусу и гениталиям".

Детали: В ООН акцентируют внимание на том, что во многих из задокументированных случаев пыток или жестокого обращения участвовали работники различных государственных учреждений, что часто свидетельствует о значительном уровне координации между ними.

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Кроме того, в отчете говорится, что надзиратели в местах лишения свободы знали о таком обращении и имели возможность предотвратить их.

Отдельно указывается на публичные призывы российских чиновников к жестокому обращению и казням украинских военнопленных.

Предыстория:

Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине нашла новые доказательства пыток Россией украинских гражданских и военнопленных на оккупированных территориях. Оккупанты действуют согласованно во всех застенках и регулярно применяют сексуальное насилие.

Украинец рассказал, как россияне более года держали его в плену: в застенках Херсона, во временно оккупированном Крыму и в колонии и СИЗО в России. Оккупанты надели на него кандалы и растянули тело в форме звезды, допрос сопровождался физическим насилием, угрозами и избиением электрошокером.

17 сентября 2024 года в одном из Telegram-каналов было опубликовано сообщение о вероятной казни украинского защитника представителями ВС РФ в городе Новогродовка. На обнародованных фото видно, что оккупанты вонзили меч с надписью "За Курск" в военнослужащего Сил обороны Украины.

13 сентября 2024 года руководитель расследованиями международных преступлений, совершенных в Украине, от Офиса прокурора Международного уголовного суда Бренда Дж. Холлис вместе со своей командой и представителями украинской прокуратуры осмотрели пыточные, обустроенные российскими военными во время оккупации Харьковской области.

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