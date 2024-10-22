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ISW: россияне систематически казнят военнопленных и применяют химоружие

Алена ИвашкивВторник, 22 октября 2024, 05:17
ISW: россияне систематически казнят военнопленных и применяют химоружие
фото: Getty Images

Российские войска в последнее время увеличили количество систематических безнаказанных казней украинских военнопленных и продолжают применять химическое оружие, нарушая Женевскую конвенцию и Конвенцию о запрещении химического оружия.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Украинские официальные лица сообщили 21 октября, что российские войска казнили двух безоружных украинских военнопленных вблизи Селидово, Донецкая область, 18 октября, расстреляв их связанных в упор.

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По оценке ISW, российские войска в последнее время увеличили количество систематических казней украинских военнопленных, что является нарушением Женевской конвенции о военнопленных, которая запрещает бесчеловечное обращение с военнопленными и их казнь. Российский военный блогер также опубликовал видеозапись и открыто заявил 20 октября, что российские войска применяют хлорпикрин (пестицид, повреждающий легкие) против украинских войск.

Еще 1 мая Государственный департамент США объявил, что он установил, что российские войска используют хлорпикрин и вещества для борьбы с массовыми беспорядками (RCA), нарушая Конвенцию о запрещении химического оружия, которую подписала Россия.

Украинские официальные лица ранее сообщали, что российские войска все чаще оснащают гранаты хлоропикрином. 

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Дословно: "Очевидное систематическое совершение военных преступлений на всем театре боевых действий свидетельствует о том, что у российских войск низкий уровень дисциплины, а российские полевые командиры не делают ничего, чтобы предотвратить участие своих подчиненных в таком преступном поведении, или, возможно, даже поощряют их к нему. Нет никаких доказательств того, что Россия привлекает персонал к ответственности за нарушения законов войны, о которых сообщалось".

Ключевые выводы ISW за 21 октября:

  • Референдум о вступлении Молдовы в Европейский Союз (ЕС), состоявшийся 20 октября, прошел с чрезвычайно малым перевесом, в значительной степени благодаря поддержке молдавской диаспоры, и нынешний президент Молдовы Майя Санду встретится с Александром Стояногло во втором туре голосования 3 ноября. Несколько молдавских и европейских чиновников сообщили о потенциальном вмешательстве России в выборы, и Кремль и его аффилированные лица в Молдове, вероятно, продолжат свои злонамеренные попытки влияния в преддверии второго тура голосования 3 ноября.
  • Кремлевские чиновники и российские военные блогеры утверждали, что молдавские власти сфальсифицировали результаты выборов и референдума, и продолжали продвигать давние кремлевские нарративы, направленные против пути Молдовы к европейской интеграции.
  • Министр обороны США Ллод Остин посетил Киев 21 октября и объявил о новом пакете военной помощи Украине в размере $400 млн.
  • Россия, похоже, пытается уменьшить напряженность в отношениях с Южной Кореей после достоверных сообщений об активизации северокорейского сотрудничества с Россией, включая предупреждения южнокорейской и украинской разведок о том, что контингент северокорейских войск развернулся для тренировок в России.
  • Российские войска продолжают систематически совершать военные преступления, включая казни украинских военнопленных и применение химического оружия.
  • Недавно украинские войска продвинулись вперед в западной части Курской области.
  • Российские войска продвинулись на запад от Кременной, на юго-восток от Покровска и на юго-восток от Курахово.
  • Недавно российские войска провели несколько механизированных атак различных эшелонов на Кураховском направлении.
  • Российские оккупационные власти продолжают принуждать оккупированное украинское население подписывать контракты с Министерством обороны России.

ISWпленныеоружие
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