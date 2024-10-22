ISW: россияне систематически казнят военнопленных и применяют химоружие

Российские войска в последнее время увеличили количество систематических безнаказанных казней украинских военнопленных и продолжают применять химическое оружие, нарушая Женевскую конвенцию и Конвенцию о запрещении химического оружия.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Украинские официальные лица сообщили 21 октября, что российские войска казнили двух безоружных украинских военнопленных вблизи Селидово, Донецкая область, 18 октября, расстреляв их связанных в упор.

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По оценке ISW, российские войска в последнее время увеличили количество систематических казней украинских военнопленных, что является нарушением Женевской конвенции о военнопленных, которая запрещает бесчеловечное обращение с военнопленными и их казнь. Российский военный блогер также опубликовал видеозапись и открыто заявил 20 октября, что российские войска применяют хлорпикрин (пестицид, повреждающий легкие) против украинских войск.

Еще 1 мая Государственный департамент США объявил, что он установил, что российские войска используют хлорпикрин и вещества для борьбы с массовыми беспорядками (RCA), нарушая Конвенцию о запрещении химического оружия, которую подписала Россия.

Украинские официальные лица ранее сообщали, что российские войска все чаще оснащают гранаты хлоропикрином.

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Дословно: "Очевидное систематическое совершение военных преступлений на всем театре боевых действий свидетельствует о том, что у российских войск низкий уровень дисциплины, а российские полевые командиры не делают ничего, чтобы предотвратить участие своих подчиненных в таком преступном поведении, или, возможно, даже поощряют их к нему. Нет никаких доказательств того, что Россия привлекает персонал к ответственности за нарушения законов войны, о которых сообщалось".

Ключевые выводы ISW за 21 октября: