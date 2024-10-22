Спасатели обнародовали видео деблокирования погибших от атаки по Сумах
Вторник, 22 октября 2024, 18:22
В ГСЧС показали видео деблокирования тел погибших, которые стали жертвами российской дроновой атаки по Сумах 22 октября.
Источник: ГСЧС
Дословно: "Жуткие кадры деблокирования тел погибших людей, которых убила Россия этой ночью в Сумах".
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Что предшествовало:
В результате ночного попадания вражеских беспилотников в жилые дома частного сектора областного центра погибли три человека, среди которых один ребенок.