МСЭК будут ликвидированы до 31 декабря – Зеленский ввел в действие решение СНБО

Президент Владимир Зеленский 22 октября после заседания СНБО издал указ, согласно которому до 31 декабря 2024 года в Украине должны быть ликвидированы все медико-социальные экспертные комиссии.

Источник: указ на сайте Офиса президента

Детали: В документе постановили, рекомендовать Офису генпрокурора, СБУ, ГБР, Национальной полиции Украины и НАБУ в месячный срок отчитаться о принятых мерах по выявлению нарушений при установлении инвалидности должностным лицам. После таких проверок указанные органы должны провести кадровые решения.

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Кабмину поручили: создать создание рабочих групп по проверке решений МСЭК по установлению инвалидности должностным лицам; в течение трех месяцев сделать доклад о результатах проверок МСЭК; подготовку плана внедрения цифровизации прохождения всех этапов МСЭК вместе с Минздравом и Минцифры и проведение вместе с Пенсионным фондом, ГБР, СБУ и Нацполицией аудита начисления пенсионных выплат должностным лицам.

Верховной Раде рекомендуют вместе с Министерством здравоохранения в месячный срок разработать законопроект о реформировании системы медико-социальной экспертизы, предусмотрев, в частности, ликвидацию медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года.

Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции рекомендуют проверить и актуализировать до 30 ноября текущего года исследование Топ-10 коррупционных рисков медико-социальной экспертизы по установлению инвалидности.

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Документ также предусматривает изменения в Уголовный Кодекс Украины, которые определяли бы председателя и членов медико-социальных экспертных комиссий субъектами уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Этот указ вступает в силу с 22 октября.

Дополнено: В вечернем обращении Зеленский заявил, что для реальных изменений надо провести полную цифровизацию всех этапов работы по установлению инвалидности.

Прямая речь Зеленского: "Должна быть и персональная ответственность и кадровые решения из-за этой ситуации в центральных органах власти - в вертикали контроля за МСЭК.

Решение СНБО сейчас предусматривает полный аудит пенсий и других начислений всем чиновникам, которые организовали себе инвалидности".

Детали: Министр здравоохранения Виктор Ляшко еще в мае 2023 года рассказывал, что медико-социальные экспертные комиссии прекратят свое существование с 1 января 2025 года.

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