На Львовщине пиротехники обезвредили боевую часть российской ракеты "Кинжал"

Пиротехники ГСЧС обезвредили на Львовщине боевую часть российской ракеты "Кинжал", которая упала во время массированного обстрела Украины 2 месяца назад.

Источник: ГСЧС

Детали: Отмечается, что ее обнаружили почти через два месяца после массированного обстрела Украины со стороны РФ. Чрезвычайники оперативно обезвредили боевую часть ракеты, чтобы обезопасить жителей региона от возможных взрывов.

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