На Львовщине пиротехники обезвредили боевую часть российской ракеты "Кинжал"
Четверг, 24 октября 2024, 17:59
Пиротехники ГСЧС обезвредили на Львовщине боевую часть российской ракеты "Кинжал", которая упала во время массированного обстрела Украины 2 месяца назад.
Источник: ГСЧС
Детали: Отмечается, что ее обнаружили почти через два месяца после массированного обстрела Украины со стороны РФ. Чрезвычайники оперативно обезвредили боевую часть ракеты, чтобы обезопасить жителей региона от возможных взрывов.
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