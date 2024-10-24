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На Львовщине пиротехники обезвредили боевую часть российской ракеты "Кинжал"

Анастасия ПроцЧетверг, 24 октября 2024, 17:59
На Львовщине пиротехники обезвредили боевую часть российской ракеты Кинжал
фото: ГСЧС

Пиротехники ГСЧС обезвредили на Львовщине боевую часть российской ракеты "Кинжал", которая упала во время массированного обстрела Украины 2 месяца назад.

Источник: ГСЧС

Детали: Отмечается, что ее обнаружили почти через два месяца после массированного обстрела Украины со стороны РФ. Чрезвычайники оперативно обезвредили боевую часть ракеты, чтобы обезопасить жителей региона от возможных взрывов.

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фото:  ГСЧС 

ЛьвовщинаГСЧС
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