Россияне атакуют Украину ударными беспилотниками
Российские войска вечером 25 октября запустили ударные беспилотники на территорию Украины с северного направления.
Источник: Воздушные силы
Детали: В 19:12 военные сообщили об угрозе применения ударных БПЛА в Сумской области.
В 19:51 стало известно о "Шахедах" с Сумщины на Черниговщину.
В 20:43 появилась информация, что "Шахеды" движутся с Черниговщины курсом на запад. На Киевщине объявили воздушную тревогу.
В 20:59 военные сообщили о дронах на Киевщине - курсом на Киев и о нескольких группах дронов на Черниговщине - курсом на запад. В результате атаки в одной из квартир жилого дома в Киеве возник пожар.
В 22:01 Воздушные силы сообщили о беспилотниках с Киевщины курсом на Житомирщину.
В 22:27 появилась информация о новой группе ударных БпЛА из Курской области на Сумщину.
В 22:38 стало известно о ракетах на Черниговщине с севера, курс - юго-западный.
В 22:39 сообщили о "Шахедах" в направлении Житомира.
В 23:38 стало известно о "Шахеде" с Сумщины кусом на Полтавщину.
В 00:14 сообщили о "Шахедах" курсом на Киев.
В 00:50 сообщили о "Шахедах" с Полтавщины кусом на запад.
В 01.14 сообщили о "Шахедах" из Курской области на Сумщине, кусом на запад.