Россияне атакуют Украину ударными беспилотниками

Российские войска вечером 25 октября запустили ударные беспилотники на территорию Украины с северного направления.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 19:12 военные сообщили об угрозе применения ударных БПЛА в Сумской области.

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В 19:51 стало известно о "Шахедах" с Сумщины на Черниговщину.

В 20:43 появилась информация, что "Шахеды" движутся с Черниговщины курсом на запад. На Киевщине объявили воздушную тревогу.

В 20:59 военные сообщили о дронах на Киевщине - курсом на Киев и о нескольких группах дронов на Черниговщине - курсом на запад. В результате атаки в одной из квартир жилого дома в Киеве возник пожар.

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В 22:01 Воздушные силы сообщили о беспилотниках с Киевщины курсом на Житомирщину.

В 22:27 появилась информация о новой группе ударных БпЛА из Курской области на Сумщину.

В 22:38 стало известно о ракетах на Черниговщине с севера, курс - юго-западный.

В 22:39 сообщили о "Шахедах" в направлении Житомира.

В 23:38 стало известно о "Шахеде" с Сумщины кусом на Полтавщину.

В 00:14 сообщили о "Шахедах" курсом на Киев.

В 00:50 сообщили о "Шахедах" с Полтавщины кусом на запад.

В 01.14 сообщили о "Шахедах" из Курской области на Сумщине, кусом на запад.