В субботу Россия атакует ракетами и дронами: ПВО уничтожила 44 ударных БпЛА

В ночь на 26 октября Россия осуществила комбинированный ракетно-дроновой удар по Украине: противовоздушная оборона уничтожила 44 ударных беспилотника врага из 91, еще 44 локационно потеряны.

Источник: Воздушные силы в соцсетях

Дословно: "В ночь на 26 октября 2024 года (с 19.00 25 октября) противник атакует Украину ракетами различных типов, ударными БпЛА типа Shahed и дронами неустановленного типа.

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Радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 98-ти средств воздушного нападения противника:

- 3 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (с территории Крыма);

- 2 управляемых авиационных ракет Х-59 (из воздушного пространства в Брянской обл - РФ);

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- 2 ракет неустановленного типа (из Белгородской обл - РФ);

- 91 вражеского БпЛА (районы пусков: Курск, Орел - РФ)".

Детали: Ракетами враг ударил по объектам гражданской инфраструктуры Сумщины и Днепра. К сожалению, есть погибшие среди гражданского населения.

Что касается ударных БпЛА, то в результате противовоздушного боя по состоянию на 12.00 подтверждено сбитие 44 вражеских БпЛА в Кировоградской, Сумской, Черниговской, Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой и Курской области РФ.

Один БпЛА вышел из воздушного пространства в направлении Беларуси. 44 российских беспилотника локационно потеряны, еще 1 вражеский БпЛА - в воздушном пространстве Украины.

Воздушное нападение отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на полдень, угроза ударов со стороны агрессора остается актуальной. Следите за сообщениями Воздушных сил.