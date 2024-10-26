Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В субботу Россия атакует ракетами и дронами: ПВО уничтожила 44 ударных БпЛА

Валентина РоманенкоСуббота, 26 октября 2024, 12:43
В субботу Россия атакует ракетами и дронами: ПВО уничтожила 44 ударных БпЛА
иллюстративное фото ВСУ

В ночь на 26 октября Россия осуществила комбинированный ракетно-дроновой удар по Украине: противовоздушная оборона уничтожила 44 ударных беспилотника врага из 91, еще 44 локационно потеряны.

Источник: Воздушные силы в соцсетях

Дословно: "В ночь на 26 октября 2024 года (с 19.00 25 октября) противник атакует Украину ракетами различных типов, ударными БпЛА типа Shahed и дронами неустановленного типа.

Реклама:

Радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 98-ти средств воздушного нападения противника:

- 3 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (с территории Крыма);

- 2 управляемых авиационных ракет Х-59 (из воздушного пространства в Брянской обл - РФ);

РЕКЛАМА:

- 2 ракет неустановленного типа (из Белгородской обл - РФ);

- 91 вражеского БпЛА (районы пусков: Курск, Орел - РФ)".

Детали: Ракетами враг ударил по объектам гражданской инфраструктуры Сумщины и Днепра. К сожалению, есть погибшие среди гражданского населения.

Что касается ударных БпЛА, то в результате противовоздушного боя по состоянию на 12.00 подтверждено сбитие 44 вражеских БпЛА в Кировоградской, Сумской, Черниговской, Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой и Курской области РФ.

Один БпЛА вышел из воздушного пространства в направлении Беларуси. 44 российских беспилотника локационно потеряны, еще 1 вражеский БпЛА - в воздушном пространстве Украины.

Воздушное нападение отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на полдень, угроза ударов со стороны агрессора остается актуальной. Следите за сообщениями Воздушных сил.

 

ракетный ударШахедПВОВоздушные силы ВСУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено. фото, видеоРоссияне попали КАБом по многоэтажке в Харькове: погиб ребенок, 30 человек пострадали

фото, видеоВ Киеве подожгли три отделения "Укрпочты": полиция задержала студента колледжа

США наложили санкции на 400 человек и компаний, в том числе за помощь РФ с обходом ограничений

Еврокомиссия готова открыть первые переговорные кластеры с Украиной, но возможны условия

ЕС ждет от Украины возобновления работы вещателей вместо телемарафона «Единые новости»

Украина представила дорожную карту открытия воздушного пространства во время войны

Все новости...
ракетный удар
В Днепре в результате удара РФ погибли жена и дочь полицейского
Ракетная атака по Днепру: погибла 14-летняя девочка и две женщины, 20 человек ранены
ОВА: Враг нанес ракетные удары по инфраструктуре Сум и Конотопа
Последние новости
03:49
ISW: Неопределенность хода войны в Украине не позволяет Кремлю готовиться к выборам в Думу
02:45
В Киевской области ПВО работает по беспилотникам
02:40
Северная Корея запустила баллистическую ракету
02:09
БоксФьюри рассказал о подготовке к реваншу с Усиком, сравнив себя с конем
01:25
обновляетсяРоссийские войска атакуют беспилотниками: в нескольких областях воздушная тревога
00:45
тестГадания, убытки и духи: что вы знаете о Хэллоуин
00:37
Конгрессмены в США просят Байдена разрешить Польше сбивать российские ракеты над Украиной
00:14
обновлено. фото, видеоРоссияне попали КАБом по многоэтажке в Харькове: погиб ребенок, 30 человек пострадали
00:02
Генштаб: Самой горячей остается ситуация на Кураховском и Покровском направлениях
00:01
Ученые исследовали, что животные в естественной среде регулярно употребляют алкоголь
Все новости...
Реклама:
Реклама: