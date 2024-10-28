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Количество пострадавших в результате атаки РФ на Харьковщину возросло до 21, из них 5 детей

Анастасия ПроцПонедельник, 28 октября 2024, 08:35
Количество пострадавших в результате атаки РФ на Харьковщину возросло до 21, из них 5 детей
фото: ГСЧС

Россияне вечером 27 октября и в ночь на 28 октября россияне ударили управляемыми авиабомбами по Шевченковскому, Салтовскому и Холодногорскому районам Харькова, а также из реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" атаковали город Чугуев Харьковской области, в результате чего пострадал 21 человек, из них 5 детей.

Источник: ГСЧС, мэр Харькова Игорь Терехов, глава Харьковского ОВА Олег СинегубовХарьковская областная прокуратура

Дословно ГСЧС: "Вечером и ночью враг нанес удары по Шевченковскому, Салтовскому и Холодногорскому районам города Харькова, а также по городу Чугуеву Харьковской области. Произошли разрушения и повреждения жилой инфраструктуры".

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ФОТО: ГСЧС

Детали: Отмечается, что в Холодногорском районе города Харькова продолжаются аварийно-спасательные работы. По словам мэра города, пока известно о семи пострадавших, в том числе девушке 16-ти лет. Также оккупанты повредили перекрытия между 8 и 9 этажами и разрушили три квартиры. 

 
ФОТО: ГСЧС

Терехов также сообщил о трех раненых в Салтовском районе и трех в Шевченковском.

Впоследствии глава ОВА отметил, что в городе Чугуеве в результате обстрела горела хозяйственная постройка. Пострадали 8 человек, из них 5 детей. От госпитализации все отказались.

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Обновлено: В 9: 29 в Харьковской областной прокуратуре уточнили, что в Салтовском районе захватчики попали во двор частного дома. Пострадали двое мужчин 63 и 77 лет и 76-летняя женщина, у них стрессовая реакция. Повреждены гостиница, хозяйственные постройки и жилые дома.

В Шевченковском районе враг также обстрелял частные дома. Ранены 51-летний мужчина и 76-летняя женщина, а 62-летняя женщина получила стрессовую реакцию.

Также по предварительным данным, россияне били по Харькову ФАБ-250 из УМПК из Белгородской области РФ.

Кроме того, следователи определили, что атаковали город Чугуев из реактивной системы залпового огня "Торнадо-С". Там пострадали 8 человек, среди них четверо мальчиков 1, 6, 10 и 12 лет. У детей диагностировали острую реакцию на стресс. Также оккупанты повредили частные домовладения и хозяйственные постройки.

Предыстория:

Харьков
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