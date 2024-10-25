Оккупанты продвинулись к центру Селидово – разведка Британии

Разведка Великобритании в новом обзоре анализирует продвижение российской армии в направлении города Селидово в Донецкой области, который находится по дороге к важному логистическому узлу в Покровске.

Источник: обзор опубликован в X (Twitter) британского Минобороны, "Европейская правда"

Детали: Как отметили военные, российские сухопутные войска "почти наверняка" продвинулись в направлении Селидово, которое расположено неподалеку от Покровска. Заметим, что города соединены трассой Е50.

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Эта трасса важна для России, ведь, как утверждают в обзоре, ее, вероятно, планируют использовать для продвижения к Покровску в случае захвата Селидово.

"Город остается спорным, и бои, вероятно, продолжаются в центре города", – говорится в сообщении.

Военные отметили, что с начала октября, темпы продвижения России к Покровску значительно замедлились.

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В то же время российские сухопутные войска недавно направили ресурсы на южную часть оси, нацелившись на Селидово и частично окружив город.

Накануне военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Рёпке сообщил, что российские войска вошли в Селидово.

25 октября пресс-офицер 15 бригады специального назначения Нацгвардии "Кара-Даг" заявлял, что при наступлении на Селидово российские военные не применяют бронетехнику, а штурмуют город малыми группами широким фронтом.

Недавно разведка Великобритании проанализировала российские атаки на Украину с помощью ударных беспилотников в течение сентября и октября 2024 года.

Как отметили в ведомстве, в сентябре Россия запустила по Украине рекордное количество ударных дронов – более 1300.