Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СМИ раскрыли тайную часть Плана победы: Зеленский просит у США "Томагавки"

Мария Емец, Алена МазуренкоВторник, 29 октября 2024, 14:51
СМИ раскрыли тайную часть Плана победы: Зеленский просит у США Томагавки
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден. Фото иллюстративное с сайта ОП

Американские журналисты узнали, что в рамках непубличных деталей "плана победы" президент Украины Владимир Зеленский якобы просил Вашингтон о предоставлении дальнобойных крылатых ракет Tomahawk ("Томагавк").

Источник: "Европейская правда", материал The New York Times

Детали: По словам неназванного высокопоставленного чиновника США, Зеленский якобы попросил "Томагавки" как составляющую неядерного пакета сдерживания – одного из пунктов предложенного им "плана победы".

Реклама:

"Томагавки" могут поражать цели на расстоянии более 1500 километров – в семь раз дальше, чем ATACMS, которые Украина в итоге получила в ограниченных количествах.

Собеседник прокомментировал такую просьбу Киева как "абсолютно нереалистичную".

Список "дальнобойных" целей в России, которые Украина ранее передала США в попытке убедить дать разрешение на применение американских ракет по территории РФ, якобы существенно превышает количество ракет, которые "США или какой-то другой союзник" могли бы дать Украине, не ставя под угрозу собственные потребности на случай обострения на Ближнем Востоке или в Азии.

РЕКЛАМА:

Со ссылкой на четырех собеседников издание также вспоминает, что Зеленский после встречи с Байденом в сентябре был "ошеломлен" отказом снять дальнобойные ограничения.

На прошлой неделе советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что позиция Белого дома относительно разрешения Украине на дальнобойные удары вглубь РФ не изменилась, однако переговоры продолжаются.

Правитель России Владимир Путин заявил, что будет считать такое разрешение со стороны западных союзников Украины прямым участием стран НАТО в войне, и что Россия работает над различными способами реагирования.

План победыЗеленскийСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновленоВ результате удара россиян по Запорожью погибли 6 человек, количество раненых возросло до 16

В США стартовали президентские выборы, и уже известны первые результаты

Воздушная атака россиян: ПВО ночью сбила две ракеты и 48 из 79 беспилотников

CNN: Протрамповский блогер признался, что за деньги РФ публиковал фейки о выборах в США

ISW: Россия в Молдове начала кампанию дискредитации победы Санду

WSJ: Западные спецслужбы подозревают Россию в попытке затеять пожары в самолетах в США и Канаду

Все новости...
WSJ: В Пентагоне опасаются нехватки ракет для ПВО
Во временно оккупированном Луганске прозвучали сильные взрывы: была детонация
ГУР: Россия бросит на "мясные" штурмы в Украине заключенных, больных гепатитом В и С
В Киеве задержан работник ТЦК, требовавший взятку с адвоката военнообязанного – прокуратура
Последние новости
12:29
Фигуранты коррупционных схем в МСЭК: АРМА разыскало их первые миллионные активы
12:19
Приговор получил экс-нардеп Колесниченко и два экс-полковника милиции времен Януковича
12:12
Крупнейший фермер дал прогноз по стоимости картофеля в Украине
11:59
Вице-премьер Польши упрекнул Зеленского: Пусть благодарит, а не придирается
11:53
За первый месяц работы в Украинский легион в Польше поступило более 500 заявок
11:53
В Украине снизилось потребление электроэнергии почти на 5%
11:36
Возле Курска произошло первое столкновение ВСУ и военных КНДР – FT
11:33
Футбол"Динамо" и "Александрия" уходят в отрыв, "Шахтер" мучается, а не играет. Итоги 12 тура УПЛ
11:33
"Карлсберг Украина" отзывает часть партии пива "Львовское Рождественское"
11:21
В Киев пришли морозы
Все новости...
Реклама:
Реклама: