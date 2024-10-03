Израиль нанес авиаудар по Бейруту, есть погибшие – СМИ
В четверг утром Израиль нанес удар по центру Бейрута, в результате чего погибли по меньшей мере шесть человек.
Источник: Reuters
Детали: Израиль заявил, что нанес точный авиаудар по Бейруту.
Источник в органах безопасности сообщил, что целью было здание в центральном районе Бейрута Бачура, недалеко от парламента и правительства.
По данным Ливана, по меньшей мере шесть человек погибли и семь получили ранения.
Три ракеты также попали в южный пригород Дахия, где на прошлой неделе Израиль ликвидировал лидера "Хезболлы" Хасана Насраллу, и были слышны громкие взрывы, сообщили ливанские силовики.
На следующий день после того, как Иран выпустил более 180 ракет по Израилю, Израиль заявил в среду, что восемь солдат погибли в наземных боях на юге Ливана, когда его войска продвигались к северному соседу.
Израильские военные заявили, что регулярные пехотные и бронетанковые подразделения присоединились к наземным операциям в Ливане в среду, поскольку ракетная атака Ирана и обещание Израиля ответить вызвали беспокойство, что Ближний Восток может быть втянут в более масштабный конфликт.
"Хезболла" заявила, что ее боевики вступили в бой с израильскими войсками на территории Ливана.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении сказал: "Мы находимся в разгаре тяжелой войны против иранской "Ось зла", которая хочет нас уничтожить".
"Этого не произойдет, потому что мы будем стоять вместе и с Божьей помощью мы победим вместе", - добавил он.