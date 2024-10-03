Зеленский прокомментировал выход ВСУ из Угледара: Жизни важнее любых застроек
Президент Владимир Зеленский назвал правильным выход украинских Вооруженных сил из Угледара: это, по его словам, дало возможность сохранить жизнь бойцов.
Источник: глава государства во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Киеве, цитирует "Укринформ"
Прямая речь: "Без соответствующего оружия мы не можем остановить Российскую Федерацию. Тогда, когда они разрушают позиции наших бойцов, надо беречь их жизни, потому что они важнее, чем любые застройки. Это наши люди, это граждане Украины. Поэтому очень правильно, что они отходят и могут сохранить себя. Ради государства, ради своей героической службы. Это абсолютно правильные шаги".
Детали: Президент в очередной раз призвал международных партнеров предоставить Украине возможность останавливать Россию тем или иным оружием, предоставить разрешение, предоставить соответствующие системы.
Он также сообщил, что сейчас наблюдается отставание в поставках оружия.
"Украине нужно усиление позиций на фронте, чтобы мы могли получить усиление давления на Россию ради реальной, справедливой дипломатии. Поэтому мы нуждаемся в достаточном количестве и качестве оружия, в том числе дальнобойного, с которым, по моему мнению, партнеры уже затягивают", - сказал президент.
Предыстория:
- 2 октября ОСГВ "Хортица" сообщило, что украинские подразделения вывели из Угледара Донецкой области, чтобы сохранить личный состав, военную технику и занять положение для дальнейших боев.
- 1 октября проект Deepstate сообщил, что российская армия оккупировала город Угледар в Донецкой области.
- По оценке аналитиков Института изучения войны (ISW), оккупация Угледара вряд ли кардинально изменит ход наступательных операций на западе Донецкой области, поскольку город не является особо важным логистическим узлом.